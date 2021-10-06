За сутки в Липецкой области вылечились от COVID-19 339 человек

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 54 487 случаев новой коронавирусной инфекции, 47 526 человек выздоровели, в том числе 339 за последние сутки, 5 237 — лечатся, 1 724 человека умерли, в том числе 10 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 722 человека.

В больницах сегодня находятся 518 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечатся дома 4 719 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 255 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 162 случая, на втором Грязинский район — 52, на третьем Липецкий район — 12. В Ельце и Елецком районе — по 8, в Чаплыгинском районе — 5, в Добровском и Становлянском районах — по 4 заболевших.