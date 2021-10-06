Коронавирус

38 минут назад

За сутки в Липецкой области вылечились от COVID-19 339 человек

2 433
#коронавирус
За сутки в Липецкой области вылечились от COVID-19 339 человек

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 54 487 случаев новой коронавирусной инфекции, 47 526 человек выздоровели, в том числе 339 за последние сутки, 5 237 — лечатся, 1 724 человека умерли, в том числе 10 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 722 человека.

В больницах сегодня находятся 518 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечатся дома 4 719 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 255 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 162 случая, на втором Грязинский район — 52, на третьем Липецкий район — 12. В Ельце и Елецком районе — по 8, в Чаплыгинском районе — 5, в Добровском и Становлянском районах — по 4 заболевших.
2 433
#коронавирус

Комментарии (2)

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Дворник

5 минут назад
Читается как: от ковида вылечилось 19339, ))) чуть было не начал аплодировать
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Смотрящий

31 минуту назад
Опять новую систему подсчета выздоровевших придумали ... Молодцы! Так держать ...
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