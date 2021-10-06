Происшествия

36 минут назад

Слесарь прикрыл свое преступление липовым больничным

3 923
#больничный #пьяная езда
1
Слесарь прикрыл свое преступление липовым больничным

Мужчина провел 10 суток под арестом. Боясь увольнения за прогулы, он купил лист нетрудоспособности.

Мировой судья участка № 22 Советского района Липецка рассмотрел материалы уголовного дела о покупке фиктивного больничного. На это преступление подсудимого, слесаря-монтажника теплоэнергетического оборудования, толкнуло наказание за другое преступление.

26 апреля подсудимого арестовали на 10 суток по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ: мужчина, лишенный прав за пьяную езду, снова попался под рулем выпившим. Выйдя из спецприемника после отбытия наказания, мужчина решил, что его могут уволить за прогулы. Тогда он начал искать варианты обоснования своего отсутствия на работе. Через знакомого он нашел врача, который согласился сделать липовый больничный. Врач общей практики одной из городских поликлиник выписал слесарю электронный листок нетрудоспособности, а данные по больничному были внесены в систему КМИС «Квазар». Получив фальшивку, слесарь отнес документ на работу. Обман быстро вскрылся.

В судебном заседании подсудимый и его защитник заявили ходатайство о прекращении уголовного дела. Основанием стало раскаяние слесаря, пожертвование 3 900 рублей в благотворительный фонд.

Суд прекратил дело и назначил липчанину штраф в 10 000 рублей.
3 923
#больничный #пьяная езда
1

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Баба Яга

9 минут назад
А что про врача так "скромно"? Откажись он и слесарь не смог бы нарушить закон....
ответить

деградируем дальше по всем параметрам

21 минуту назад
государству нужно индульгенцию продавать, и казна мигом наполнится. правда казну от продаж индульгенции опять будут чинуши и им подобные подворовывать.
ответить

Серафим

28 минут назад
это что за фонды в которые жертвуешь и угловные дела проекращают?
ответить

Еще в рубрике

Липецкие полицейские разыскивают потерпевших от деятельности финансовой пирамиды «Финико»
#финансовая пирамида
Липецкие полицейские разыскивают потерпевших от деятельности финансовой пирамиды «Финико»

20 минут назад

Происшествия
В Липецке столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
#ДТП
4
В Липецке столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

сегодня, 11:20

Происшествия
«Рено» врезался в бордюр и столб
#авария #ДТП
4
«Рено» врезался в бордюр и столб

сегодня, 09:58

Происшествия
В подземном переходе на площади Металлургов охотники за металлом разрушили пол
#кража
33
В подземном переходе на площади Металлургов охотники за металлом разрушили пол

вчера, 20:39

Происшествия
На улице Доватора искали источник дыма в подъезде
#пожар #МЧС
7
На улице Доватора искали источник дыма в подъезде

вчера, 15:57

Происшествия
В Липецке насмерть разбился мужчина
#падение с высоты
28
В Липецке насмерть разбился мужчина

вчера, 15:34

Происшествия