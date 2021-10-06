Слесарь прикрыл свое преступление липовым больничным

Мужчина провел 10 суток под арестом. Боясь увольнения за прогулы, он купил лист нетрудоспособности.

Мировой судья участка № 22 Советского района Липецка рассмотрел материалы уголовного дела о покупке фиктивного больничного. На это преступление подсудимого, слесаря-монтажника теплоэнергетического оборудования, толкнуло наказание за другое преступление.



26 апреля подсудимого арестовали на 10 суток по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ: мужчина, лишенный прав за пьяную езду, снова попался под рулем выпившим. Выйдя из спецприемника после отбытия наказания, мужчина решил, что его могут уволить за прогулы. Тогда он начал искать варианты обоснования своего отсутствия на работе. Через знакомого он нашел врача, который согласился сделать липовый больничный. Врач общей практики одной из городских поликлиник выписал слесарю электронный листок нетрудоспособности, а данные по больничному были внесены в систему КМИС «Квазар». Получив фальшивку, слесарь отнес документ на работу. Обман быстро вскрылся.



В судебном заседании подсудимый и его защитник заявили ходатайство о прекращении уголовного дела. Основанием стало раскаяние слесаря, пожертвование 3 900 рублей в благотворительный фонд.



Суд прекратил дело и назначил липчанину штраф в 10 000 рублей.