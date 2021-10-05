Общество
57 минут назад
У городского управления ЗАГС появился сайт
С его помощью можно получить консультации и оплатить госпошлины онлайн.
Управление ЗАГС администрации Липецка запустило свой сайт. Его информационное наполнение разбито на блоки: «госпошлина», «база знаний», «госуслуги», «о нас». В них есть ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, контакты отделов ЗАГС, ссылка на сайт госуслуг и QR-коды на оплату госпошлин.
- Основное преимущество, которое теперь есть у граждан, желающих получить ту или иную государственную услугу, - возможность оплатить пошлину с помощью QR-кода. Если раньше нужно было прийти в орган ЗАГС, взять реквизиты, оплатить, вернуться с квитанцией и только потом получить услугу, то теперь при помощи смартфона все действия можно совершить за считанные минуты, - рассказала начальник управления ЗАГС Галина Белкина.
Узнать об актуальных событиях ЗАГСа и изменениях в законодательстве можно в разделе «Новости и объявления». А задать интересующие вопросы – в интернет-приемной. Для этого необходимо «спуститься» на нижнюю страницу сайта и заполнить форму.
Фото пресс-службы администрации Липецка.
- Основное преимущество, которое теперь есть у граждан, желающих получить ту или иную государственную услугу, - возможность оплатить пошлину с помощью QR-кода. Если раньше нужно было прийти в орган ЗАГС, взять реквизиты, оплатить, вернуться с квитанцией и только потом получить услугу, то теперь при помощи смартфона все действия можно совершить за считанные минуты, - рассказала начальник управления ЗАГС Галина Белкина.
Узнать об актуальных событиях ЗАГСа и изменениях в законодательстве можно в разделе «Новости и объявления». А задать интересующие вопросы – в интернет-приемной. Для этого необходимо «спуститься» на нижнюю страницу сайта и заполнить форму.
Фото пресс-службы администрации Липецка.
666
Шапокляк
Мама 6 детей, была замужем 4 раза.