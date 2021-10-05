Общество

57 минут назад

У городского управления ЗАГС появился сайт

3 192
#ЗАГС
У городского управления ЗАГС появился сайт

С его помощью можно получить консультации и оплатить госпошлины онлайн.

Управление ЗАГС администрации Липецка запустило свой сайт. Его информационное наполнение разбито на блоки: «госпошлина», «база знаний», «госуслуги», «о нас». В них есть ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, контакты отделов ЗАГС, ссылка на сайт госуслуг и QR-коды на оплату госпошлин.
 
- Основное преимущество, которое теперь есть у граждан, желающих получить ту или иную государственную услугу, - возможность оплатить пошлину с помощью QR-кода. Если раньше нужно было прийти в орган ЗАГС, взять реквизиты, оплатить, вернуться с квитанцией и только потом получить услугу, то теперь при помощи смартфона все действия можно совершить за считанные минуты, - рассказала начальник управления ЗАГС Галина Белкина.
 
Узнать об актуальных событиях ЗАГСа и изменениях в законодательстве можно в разделе «Новости и объявления». А задать интересующие вопросы – в интернет-приемной. Для этого необходимо «спуститься» на нижнюю страницу сайта и заполнить форму.
 
Фото пресс-службы администрации Липецка.
 
3 192
#ЗАГС

Комментарии (3)

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666

14 минут назад
Сайт появился? В 2021 году?! Это порыв или рывок?
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Шапокляк

22 минуты назад
На бесплатном конструкторе Тильда и без версии для слабовидящих (что противоречит закону). Отлично сработали. Все молодцы! Сколько денег вложили?
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Мама 6 детей, была замужем 4 раза.

29 минут назад
УРААА-ТЕПЕРЬ ЗАМУЖ ВЫХОДИТЬ ОНЛАЙН!
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