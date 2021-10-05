сегодня, 17:03
Сжегшая 8-летнего сына женщина получила 15 лет колонии общего режима
Сегодня в Железногорском городском суде Курской области вынесен приговор Анастасии Б., обвинявшейся в убийстве своего малолетнего сына и истязании детей.
В ходе следствия были установлены факты истязания Анастасией своих детей: например, однажды ночью мальчик тайком съел продукты из холодильника, чтобы отучить его воровать, Анастасия держала руку ребенка над горящей газовой конфоркой.
Сама Анастасия вину в убийстве сперва признавала частично, но затем не признала обвинение ни по одной из вменяемых ей статей.
В своем последнем слове Анастасия Б. попросила оправдать её по статьям об истязании и неисполнении родительских обязанностей, а обвинение в убийстве переквалифицировать на причинение смерти по неосторожности (по этой статье максимальное наказание - два года колонии). Она сказала, что для неё остались два близких человека, отец и дочь, и в случае длительного срока заключения она боится потерять одного из них. Поэтому просила не назначать длительного наказания.
Прокурор Курской области просил приговорить Анастасию к 19 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы сроком в один год.
Суд признал её виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей родительских обязанностей, сопряжённом с жестоким обращением с детьми. Что касается обвинения в истязании, то суд пришел к выводу, что применение насилия к детям в 2020-2021 годах было не системным, в связи с чем, обвинение в истязании было исключено.
Судом был признан факт того, что погибший мальчик рассказал отчиму о супружеской измене матери, хотя измену Анастасия категорически отрицала.
Также суд пришел к выводу, что умысел на убийство у женщин был. Все ее заверения о том, что она лишь хотела показать сыну, как горит бензин, не помогли.
Суд квалифицировал действия Анастасии по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и назначил женщине наказание в виде заключения на 15 лет в колонии общего режима и штрафа в 40 тысяч рублей.