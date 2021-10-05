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сегодня, 17:03

Сжегшая 8-летнего сына женщина получила 15 лет колонии общего режима

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#истязания #убийство
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Сегодня в Железногорском городском суде Курской области вынесен приговор Анастасии Б., обвинявшейся в убийстве своего малолетнего сына и истязании детей.

По версии следствия, вечером 15 марта 2021 года на хуторе Заречье Линецкого сельсовета сын Анастасии рассказал отчиму, что мать в его отсутствие была с другим мужчиной. После этого между супругами произошла ссора, а затем Анастасия вывела мальчика на огород, облила бензином из канистры и подожгла.  Ребенок умер 16 марта по дороге в нижегородский федеральный ожоговый центр, сообщают «Курские известия».

 В ходе следствия были установлены факты истязания Анастасией своих детей: например, однажды ночью мальчик тайком съел продукты из холодильника, чтобы отучить его воровать, Анастасия держала руку ребенка над горящей газовой конфоркой.

Сама Анастасия вину в убийстве сперва признавала частично, но затем  не признала обвинение ни по одной из вменяемых ей статей. 

В своем последнем слове Анастасия Б. попросила оправдать её по статьям об истязании и неисполнении родительских обязанностей, а обвинение в убийстве переквалифицировать на причинение смерти по неосторожности (по этой статье максимальное наказание - два года колонии). Она сказала, что для неё остались два близких человека, отец и дочь, и в случае длительного срока заключения она боится потерять одного из них. Поэтому просила не назначать длительного наказания.

Прокурор Курской области просил приговорить Анастасию к 19 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы сроком в один год. 

Суд признал её виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей родительских обязанностей, сопряжённом с жестоким обращением с детьми. Что касается обвинения в истязании, то суд пришел к выводу, что применение насилия к детям в 2020-2021 годах было не системным, в связи с чем, обвинение в истязании было исключено.

Судом был признан факт того, что погибший мальчик рассказал отчиму о супружеской измене матери, хотя измену Анастасия категорически отрицала. 

Также суд пришел к выводу, что умысел на убийство у женщин был. Все ее заверения о том, что она лишь хотела показать сыну, как горит бензин, не помогли. 

Суд квалифицировал действия Анастасии по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и назначил женщине наказание в виде заключения на 15 лет в колонии общего режима и штрафа в 40 тысяч рублей.

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#истязания #убийство
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