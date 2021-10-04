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Фракции определись с лидерами и вице-спикерами Госдумы

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#Государственная Дума
В Госдуме завершились консультации с руководством партий, прошедших в парламент. Как выяснили «Известия», фракции определились со структурой, а также комитетами, которые будут распределены между ними пакетным соглашением по пропорциональному принципу в зависимости от количества голосов избирателей. Планируется, что число комитетов будет увеличено с 26 до 32.

Больше всего руководящих должностей получит «Единая Россия», представители которой могут претендовать на лидерство в 16 комитетах. Также единороссы предложат своего спикера Госдумы, которым вновь станет Вячеслав Володин.

Как рассказали «Известиям» в парламенте, лидером фракции КПРФ останется Геннадий Зюганов, а вице-спикером — Иван Мельников. В ЛДПР фракцию, как и в VII созыве, возглавит Владимир Жириновский, а вот вице-спикером станет Борис Пайкин. В прошлом созыве им был сын лидера партии Игорь Лебедев. В «Справедливой России — За правду» похожая ситуация. Главой фракции останется Сергей Миронов, а вот пост вице-спикера получит Александр Бабаков. В уходящем созыве эту должность занимал Игорь Ананских. В «Новых людях» главой фракции станет Алексей Нечаев, а пост вице-спикера получит Владислав Даванков.

Официально в Госдуме воздержались от комментариев грядущих кадровых перестановок, сославшись на то, что окончательное решение о них еще не принято.

«1 октября [президент РФ] Владимир Путин подписал указ о первом заседании Госдумы, назначив его на 12 октября. Поэтому на этой неделе начнет работу временная депутатская рабочая группа, которой поручено провести подготовку первого заседания VIII созыва, — пояснили «Известиям» в Госдуме.

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#Государственная Дума

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