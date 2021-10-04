Общество
25 минут назад
Из подпорной стенки у драмтеатра уже выпадают камни
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Сложенная из кусков гранита, она может рассыпаться в любой момент.
В августе GOROD48 писал об угрожающем состоянии подпорной стены на улице Советской у областного драматического театра, которая на несколько сантиметров отошла от своего основания. Тогда в мэрии пообещали отремонтировать ее к ноябрю. Однако ремонт надо начинать как можно скорее: из стены, в самом высоком месте превышающей рост среднего человека, уже стали выпадать камни. Если эта стена разрушится мгновенно, и случится это днем, то могут пострадать прохожие.
- Сотрудники управления главного смотрителя провели обследование подпорной стенки и составили необходимую документацию для проведения ремонтных работ. Деньги на их выполнение выделены и в ближайшее время должны поступить в управление. После этого будут проведены торги на поиск подрядной организации, - сообщили GOROD48 в мэрии Липецка.
- Сотрудники управления главного смотрителя провели обследование подпорной стенки и составили необходимую документацию для проведения ремонтных работ. Деньги на их выполнение выделены и в ближайшее время должны поступить в управление. После этого будут проведены торги на поиск подрядной организации, - сообщили GOROD48 в мэрии Липецка.
5 322
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