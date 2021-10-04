Общество

25 минут назад

Из подпорной стенки у драмтеатра уже выпадают камни

5 322
#благоустройство
1
Из подпорной стенки у драмтеатра уже выпадают камни

Сложенная из кусков гранита, она может рассыпаться в любой момент.

В августе GOROD48 писал об угрожающем состоянии подпорной стены на улице Советской у областного драматического театра, которая на несколько сантиметров отошла от своего основания. Тогда в мэрии пообещали отремонтировать ее к ноябрю. Однако ремонт надо начинать как можно скорее: из стены, в самом высоком месте превышающей рост среднего человека, уже стали выпадать камни. Если эта стена разрушится мгновенно, и случится это днем, то могут пострадать прохожие.


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- Сотрудники управления главного смотрителя провели обследование подпорной стенки и составили необходимую документацию для проведения ремонтных работ. Деньги на их выполнение выделены и в ближайшее время должны поступить в управление. После этого будут проведены торги на поиск подрядной организации, - сообщили GOROD48 в мэрии Липецка.
5 322
#благоустройство
1

Комментарии (5)

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гость

2 минуты назад
Коммунист, ты не из Липецка , т.к. ремонта там не было со времен СССР .
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Раствор делают из песка и воды

3 минуты назад
а цементом сверху присыпают для вида - вот и следствия. Зато миллионы получили за контракт.
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МестныйЯ

4 минуты назад
Это реальное местоположение обещанных Катящихся Камней.
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Бюджет резиновый

13 минут назад
Зарплату чинушам урежьте до 15/18 тысяч. А то им 8,1 Мульта выдели за ковыряние в носу.
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Коммунист

19 минут назад
Опять у буржуев все выпадает?))
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