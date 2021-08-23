На улице Советской в Липецке разрушается подпорная стенка

Отремонтировать её собираются до конца ноября.

В редакцию GOROD48 пришла жалоба, в которой липчанин обращает внимание на неприглядную картину на улице Советской.



- Центр города. Драмтеатр. Главная аллея, спуск. Кусок стены висит, упадёт в любой момент, место людное, идут семьи с колясками, бегают дети. Администрация, срочно сделайте что-нибудь! - Говорится в сообщении.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, в этом году проведено обследование подпорной стенки га улице Советской. По результатам обследования составлена дефектная ведомость и определена стоимость работ, которая составляет около 220 тысяч рублей.



- Ремонт подпорной стенки запланирован пройдет конца ноября текущего года, - отметили в пресс-службе администрации Липецка.