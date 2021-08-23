Общество

51 минуту назад

На улице Советской в Липецке разрушается подпорная стенка

6 522
#благоустройство
2
На улице Советской в Липецке разрушается подпорная стенка

Отремонтировать её собираются до конца ноября.

В редакцию GOROD48 пришла жалоба, в которой липчанин обращает внимание на неприглядную картину на улице Советской.

- Центр города. Драмтеатр. Главная аллея, спуск. Кусок стены висит, упадёт в любой момент, место людное, идут семьи с колясками, бегают дети. Администрация, срочно сделайте что-нибудь! - Говорится в сообщении.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, в этом году проведено обследование подпорной стенки га улице Советской. По результатам обследования составлена дефектная ведомость и определена стоимость работ, которая составляет около 220 тысяч рублей.

- Ремонт подпорной стенки запланирован пройдет конца ноября текущего года, - отметили в пресс-службе администрации Липецка.
6 522
#благоустройство
2

Комментарии (6)

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Коммунист

2 минуты назад
Опять у буржуев все разрушается?
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Неосталинист

14 минут назад
Вся страна рушится
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Ащот

14 минут назад
Синяя изолента поможет!
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Гость

33 минуты назад
С такими темпами разрухи солома выростит в цене! Печатают талоны на очередь!
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еее

42 минуты назад
Как это забавно, чуть что - прикрываться детьми и мамашами с колясками.
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если

43 минуты назад
отремонтируют в ноябре, до января простоит?
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