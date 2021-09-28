В Курской области превалирует дельта-штамм коронавируса

В Курской области 27 сентября зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости коронавирусной инфекцией: у 201 человека ПЦР-тест дал положительный результат. До этого самое большое число заболевших – 200 регистрировалось 7 августа. Каждый день в области умирает по пять – шесть пациентов с COVID-19.





«Там заражают своих сверстников, те несут всё домой, в свои семьи. Иммунная прослойка создаётся двумя путями: всем переболеть или всем вакцинироваться. Других вариантов нет. Дело в том, что при нынешнем положении вещей не встретиться с вирусом невозможно. И тут важно, какая вирусная нагрузка будет у человека, насколько организм к ней восприимчив и какой у него уровень иммунитета. Мы наблюдаем, что человек в первую-вторую волну мог переболеть легко или бессимптомно, а в третью – тяжело», - считает Олег Климушин.



По словам руководителя регионального Роспотребнадзора, сейчас в Курской области подавляющим является дельта-вирус, который гораздо агрессивнее, чем вирус, циркулировавший в первую-вторую волну, так называемый уханьский.



Как рассказал «Курским известиям» начальник регионального управления Роспотребнадзора Олег Климушин, в основном заражения происходят в семьях, а затем дети приносят инфекцию в школу.«Там заражают своих сверстников, те несут всё домой, в свои семьи. Иммунная прослойка создаётся двумя путями: всем переболеть или всем вакцинироваться. Других вариантов нет. Дело в том, что при нынешнем положении вещей не встретиться с вирусом невозможно. И тут важно, какая вирусная нагрузка будет у человека, насколько организм к ней восприимчив и какой у него уровень иммунитета. Мы наблюдаем, что человек в первую-вторую волну мог переболеть легко или бессимптомно, а в третью – тяжело», - считает Олег Климушин.По словам руководителя регионального Роспотребнадзора, сейчас в Курской области подавляющим является дельта-вирус, который гораздо агрессивнее, чем вирус, циркулировавший в первую-вторую волну, так называемый уханьский.