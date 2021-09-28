В России
сегодня, 11:43
55-летний житель Кемеровской области осужден за надругательство над ребенком
376
Маленькая девочка в Кузбассе стала жертвой сексуального насилия. Суд вынес приговор 55-летнему преступнику.
Как сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области, инцидент произошел на улице днем в октябре 2020 года.
– «Осужденный совершил в отношении малолетней девочки насильственное преступление сексуального характера. В короткие сроки подозреваемый был задержан», – цитирует сообщение СКР по региону VSE42.Ru.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима.
Как сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области, инцидент произошел на улице днем в октябре 2020 года.
– «Осужденный совершил в отношении малолетней девочки насильственное преступление сексуального характера. В короткие сроки подозреваемый был задержан», – цитирует сообщение СКР по региону VSE42.Ru.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима.
376