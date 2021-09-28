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сегодня, 11:43

55-летний житель Кемеровской области осужден за надругательство над ребенком

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#педофил
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Маленькая девочка в Кузбассе стала жертвой сексуального насилия. Суд вынес приговор 55-летнему преступнику.

Как сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области, инцидент произошел на улице днем в октябре 2020 года.

– «Осужденный совершил в отношении малолетней девочки насильственное преступление сексуального характера. В короткие сроки подозреваемый был задержан», – цитирует сообщение СКР по региону VSE42.Ru.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

376
#педофил
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