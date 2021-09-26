В России

15 минут назад

В самолет Екатеринбург - Сочи ударила молния

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Самолет авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в Краснодаре из-за удара молнии в воздушное судно. Лайнер должен был доставить пассажиров в Сочи, но из-за грозового фронта был вынужден отправиться на второй круг.

Рейс ZF347, который в субботу, 25 сентября, летел из Екатеринбурга в Сочи, был вынужден приземлиться в Краснодаре. Из-за непогоды в Краснодарском крае перестали принимать самолеты. Борт пошел на второй круг, и после этого в него ударила молния. Как отметил один из пассажиров, воздушное судно «провалилось» и «падало» несколько секунд. По салону разлетелись бутылки и иные мелкие предметы. «В нас попала молния: был громкий хлопок и яркая вспышка», — уточнил он.

Затем лайнер сумел набрать высоту и благополучно приземлился в Краснодаре, передает РЕН ТВ. В авиакомпании указали, что борт сейчас неисправен.
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