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30 минут назад
Шестеро детей в Таганроге отравились парами хлора в бассейне
Дети госпитализированы
В Таганроге шестеро российских детей попали в больницу с отравлением парами хлора после посещения городского бассейна. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета России по Ростовской области.
Отмечается, что после похода в один из культурно-оздоровительных комплексов города у несовершеннолетних массово ухудшилось самочувствие, они были госпитализированы в городскую больницу.
По факту случившегося проводится проверка. «Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и родственники пострадавших, отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели», — пояснили в ведомстве. Эксперты взяли в бассейне пробы воды.
Отмечается, что после похода в один из культурно-оздоровительных комплексов города у несовершеннолетних массово ухудшилось самочувствие, они были госпитализированы в городскую больницу.
По факту случившегося проводится проверка. «Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и родственники пострадавших, отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели», — пояснили в ведомстве. Эксперты взяли в бассейне пробы воды.