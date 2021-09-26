В России

30 минут назад

Шестеро детей в Таганроге отравились парами хлора в бассейне

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Дети госпитализированы

В Таганроге шестеро российских детей попали в больницу с отравлением парами хлора после посещения городского бассейна. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета России по Ростовской области.

Отмечается, что после похода в один из культурно-оздоровительных комплексов города у несовершеннолетних массово ухудшилось самочувствие, они были госпитализированы в городскую больницу.

По факту случившегося проводится проверка. «Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и родственники пострадавших, отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели», — пояснили в ведомстве. Эксперты взяли в бассейне пробы воды.
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