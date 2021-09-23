Происшествия
25 минут назад
47-летняя женщина пошла на «красный» и погибла под колесами «Лады-Гранты»
За сутки на дорогах Липецкой области один человек погиб и четверо пострадали.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, ночью 22 сентября в Ельце на трассе «Дон» 58-летний водитель «Лады-Гранты» на регулируемом пешеходном переходе сбил 45-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм она скончалась в больнице.
в Липецке на Грязинском шоссе столкнулись автомобили «Митсубиси» под управлением 36-летнего водителя и «Ауди» с 30-летней женщиной за рулем. В аварии водитель и 34-летняя пассажирка «Ауди» получили травмы. Причиной столкновения стал выезд на встречную полосу.
Фото УГИБДД по Липецкой области
В Липецком районе на трассе Липецк – Данков столкнулись грузовик «Мерседес» под управлением 57-летнего мужчины и «ВАЗ-2112» с 28-летним водителем за рулем. В аварии пострадал водитель «ВАЗа» - он получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.
За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3460 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли семерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 58.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
На дорогах региона зарегистрирована 24 случая столкновения автомобилей без пострадавших людей.
в Липецке на Грязинском шоссе столкнулись автомобили «Митсубиси» под управлением 36-летнего водителя и «Ауди» с 30-летней женщиной за рулем. В аварии водитель и 34-летняя пассажирка «Ауди» получили травмы. Причиной столкновения стал выезд на встречную полосу.
Фото УГИБДД по Липецкой области
В Липецком районе на трассе Липецк – Данков столкнулись грузовик «Мерседес» под управлением 57-летнего мужчины и «ВАЗ-2112» с 28-летним водителем за рулем. В аварии пострадал водитель «ВАЗа» - он получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.
За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3460 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли семерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 58.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
На дорогах региона зарегистрирована 24 случая столкновения автомобилей без пострадавших людей.