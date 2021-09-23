Происшествия

25 минут назад

47-летняя женщина пошла на «красный» и погибла под колесами «Лады-Гранты»

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#Авария #ДТП
47-летняя женщина пошла на «красный» и погибла под колесами «Лады-Гранты»

За сутки на дорогах Липецкой области один человек погиб и  четверо пострадали.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, ночью 22 сентября в Ельце на трассе «Дон» 58-летний водитель «Лады-Гранты» на регулируемом пешеходном переходе сбил 45-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм она скончалась в больнице.

в Липецке на Грязинском шоссе столкнулись автомобили «Митсубиси» под управлением 36-летнего водителя и «Ауди» с 30-летней женщиной за рулем. В аварии водитель и 34-летняя пассажирка «Ауди» получили травмы. Причиной столкновения стал выезд на встречную полосу.

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Фото УГИБДД по Липецкой области

В Липецком районе на трассе Липецк – Данков столкнулись грузовик «Мерседес» под управлением 57-летнего мужчины и «ВАЗ-2112» с 28-летним водителем за рулем. В аварии пострадал водитель «ВАЗа» - он получил травмы, и после оказания помощи был отпущен. 

За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3460 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли семерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 58.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зарегистрирована 24 случая столкновения автомобилей без пострадавших людей.

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#Авария #ДТП

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