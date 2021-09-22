Бензовоз догнал «ВАЗ-2112» под Липецком

Водитель легкового автомобиля попал в больницу.

Днем 22 сентября в Копцевых Хуторах Липецкого района бензовоз марки «Мерседес» и «ВАЗ-2112».По данным GOROD48 легковой автомобиль остановился перед пешеходным переходом, после в него въехал грузовик.На место аварии прибыла бригада скорой помощи. После осмотра водителя с травмами головы и грудной клетки доставили в больницу. На месте столкновения работают сотрудники ДПС.