Общество
сегодня, 13:32
Бензовоз догнал «ВАЗ-2112» под Липецком
4 708
Водитель легкового автомобиля попал в больницу.
Днем 22 сентября в Копцевых Хуторах Липецкого района бензовоз марки «Мерседес» и «ВАЗ-2112».
По данным GOROD48 легковой автомобиль остановился перед пешеходным переходом, после в него въехал грузовик.
На место аварии прибыла бригада скорой помощи. После осмотра водителя с травмами головы и грудной клетки доставили в больницу. На месте столкновения работают сотрудники ДПС.
По данным GOROD48 легковой автомобиль остановился перед пешеходным переходом, после в него въехал грузовик.
На место аварии прибыла бригада скорой помощи. После осмотра водителя с травмами головы и грудной клетки доставили в больницу. На месте столкновения работают сотрудники ДПС.
4 708
Миша
Уж да
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Да уж