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Бензовоз догнал «ВАЗ-2112» под Липецком

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Бензовоз догнал «ВАЗ-2112» под Липецком

Водитель легкового автомобиля попал в больницу.

Днем 22 сентября в Копцевых Хуторах Липецкого района бензовоз марки «Мерседес» и «ВАЗ-2112».

По данным GOROD48 легковой автомобиль остановился перед пешеходным переходом, после в него въехал грузовик.

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На место аварии прибыла бригада скорой помощи. После осмотра водителя с травмами головы и грудной клетки доставили в больницу. На месте столкновения работают сотрудники ДПС.

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Комментарии (4)

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Миша

3 минуты назад
чайник на легковушке! Водиле бензовоза не повезло.
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Уж да

4 минуты назад
Нахрена груженому притираться близко к передиидущему
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Ещё один Житель

4 минуты назад
Ремнями надо пользоваться! Выписать штраф!
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Да уж

22 минуты назад
Не хрена тормозить в пол перед большегрузом.
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