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24 минуты назад
Песков ответил на обвинения США в создании дефицита газа в Европе
Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, - рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Газ невозможно транзитировать, не продав", - заявил Песков, отвечая на требование Госдепартамента США к Газпрому об увеличении поставок газа через Украину в Европу.
"Более того, насколько нам известно, сейчас мы вообще близки к историческому максимуму поставок газа европейским покупателям", — отметил представитель Кремля, отвечая на слова представителя Госдепа США Амоса Хохштейна, который назвал "вызывающим беспокойство" отказ "Газпрома" забронировать дополнительные объемы транзита газа через Украину и потребовал от России увеличить поставки.
Что касается увеличения транзита через Украину, то Хохштейну нужно объяснить "очень простую истину": газ сначала продается, потом добывается, только потом уже транспортируется, - отметил Песков.
По его словам, чтобы увеличить объем поставок через Украину, нужно соответственно увеличить увеличить объемы газа, купленного Европой, - передает РИА Новости.
"В силу своего законодательства — это третий энергетический пакет — европейцы - предпочитают сейчас больше делать акцент на спотовых поставках, на спотовом рынке. Вот как раз спотовый рынок и приводит к такому скачкообразному, галопирующему росту цен", — пояснил пресс-секретарь президента РФ.
По его словам, "Газпром" был и остается самым надежным поставщиком газа потребителям в Европе.
"Но чтобы им оставаться, этот газ должен кто-то покупать в тех или иных количествах", — подытожил Песков.
На прошлой неделе стоимость тысячи кубометров газа на торгах ICE Futures превысила 950 долларов, установив новый рекорд. Эксперты полагают, что рост объясняется устойчивым спросом на газ при низкой заполненности европейских хранилищ.
"Газ невозможно транзитировать, не продав", - заявил Песков, отвечая на требование Госдепартамента США к Газпрому об увеличении поставок газа через Украину в Европу.
"Более того, насколько нам известно, сейчас мы вообще близки к историческому максимуму поставок газа европейским покупателям", — отметил представитель Кремля, отвечая на слова представителя Госдепа США Амоса Хохштейна, который назвал "вызывающим беспокойство" отказ "Газпрома" забронировать дополнительные объемы транзита газа через Украину и потребовал от России увеличить поставки.
Что касается увеличения транзита через Украину, то Хохштейну нужно объяснить "очень простую истину": газ сначала продается, потом добывается, только потом уже транспортируется, - отметил Песков.
По его словам, чтобы увеличить объем поставок через Украину, нужно соответственно увеличить увеличить объемы газа, купленного Европой, - передает РИА Новости.
"В силу своего законодательства — это третий энергетический пакет — европейцы - предпочитают сейчас больше делать акцент на спотовых поставках, на спотовом рынке. Вот как раз спотовый рынок и приводит к такому скачкообразному, галопирующему росту цен", — пояснил пресс-секретарь президента РФ.
По его словам, "Газпром" был и остается самым надежным поставщиком газа потребителям в Европе.
"Но чтобы им оставаться, этот газ должен кто-то покупать в тех или иных количествах", — подытожил Песков.
На прошлой неделе стоимость тысячи кубометров газа на торгах ICE Futures превысила 950 долларов, установив новый рекорд. Эксперты полагают, что рост объясняется устойчивым спросом на газ при низкой заполненности европейских хранилищ.