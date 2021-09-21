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Расходы бюджета вырастут более чем на 2 трлн рублей в 2022-2024 годах
Траты федеральной казны за три года будут увеличены на 2,3 трлн рублей по сравнению с запланированными ранее уровнями. Это следует из Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов («Известия» ознакомились с документом).
В 2022 году объем расходов составит 17,4% ВВП, или 23,2 млрд рублей (это на 0,5% ВВП больше, чем планировалось ранее), в 2023 году — 17,3% ВВП или 24,5 млрд (+0,7% ВВП), а в 2024 году — 17% ВВП или 25,6 млрд (+0,4% ВВП), указано в документе.
Вместе с тем, несмотря на вызовы пандемии, ключевой задачей бюджетной политики выступает достижение национальных целей развития, говорится в документе. Поэтому была проведена стратегическая приоретизация расходов казны, в результате которой резко увеличили расходы на меры из послания президента. В следующие три года их финансирование вырастет в 2,5 раза к уровню 2020 года и составит 2,78 трлн рублей: 872,4 млрд в 2022 году, 958,7 млрд в 2023-м и 957 млрд в 2024-м.
В 2022 году объем расходов составит 17,4% ВВП, или 23,2 млрд рублей (это на 0,5% ВВП больше, чем планировалось ранее), в 2023 году — 17,3% ВВП или 24,5 млрд (+0,7% ВВП), а в 2024 году — 17% ВВП или 25,6 млрд (+0,4% ВВП), указано в документе.
Вместе с тем, несмотря на вызовы пандемии, ключевой задачей бюджетной политики выступает достижение национальных целей развития, говорится в документе. Поэтому была проведена стратегическая приоретизация расходов казны, в результате которой резко увеличили расходы на меры из послания президента. В следующие три года их финансирование вырастет в 2,5 раза к уровню 2020 года и составит 2,78 трлн рублей: 872,4 млрд в 2022 году, 958,7 млрд в 2023-м и 957 млрд в 2024-м.