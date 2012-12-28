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Общество
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сегодня, 13:00
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Транспортная развязка на кольце Трубного завода находится в планах правительства области
Об этом говорили сегодня на публичных слушаниях бюджета региона.
На публичные слушания пришли 153 человека: депутаты, чиновники, представители общественных организаций. А вот простых жителей области на слушаниях не было, хотя их ждали.
— Есть заблуждение, что их предложения не могут быть услышаны, что публичные слушания в основном являются платформой для дискуссий на уровне правительства и регионального парламента, но это не так. Любой желающий может выразить свою позицию по бюджету и принять участие в публичных слушаниях, — заметил спикер областного Совета Владимир Сериков.
По словам главного финансиста области, и.о. вице-губернатора Вячеслава Шеглеватых, в бюджете обеспечены средствами все меры социальной поддержки липчан. В регионе продолжат ремонтировать школы и детские сады, строить ФАПы, предоставлять жилье сиротам… Одним из приоритетных направлений бюджета-2025 станет благоустройство сельских населенных пунктов. На эти цели выделяется 1 миллиард 800 миллионов рублей.
Заочно в закон о бюджете внесено более 60 предложений. Вот некоторые из них: единовременная выплата в 5 000 рублей к 80-летию Победы жителям области, родившимся со 2 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, уровень оплаты коммунальных услуг не выше 10% от совокупного дохода семьи, минимальный оклад бюджетников в 35 000 рублей, увеличение единовременной выплаты врачам, которые впервые устраиваются на вакантные должности, вдвое — до 2 миллионов рублей, строительство приютов для животных.
На слушаниях обсуждались впрочем, частные вопросы. Представлявшего бюджет Вячеслава Щеглеватых, засыпали ими в основном депутаты облсовета.
Станислава Качарина волновала прибыль транспортных компаний: во время объявления красного уровня опасности они оказываются в простое.
— Будет ли обсуждаться компенсация транспортным компаниям недополученных средств? — спросил депутат.
— Правительство будет рассматривать компенсации транспортным компаниям в каждом конкретном случае, — ответил Вячеслав Щеглеватых.
Странно, но вопрос, что делать пассажирам общественного транспорта во время красного уровня тревоги ни у кого не возник.
Депутат Татьяна Тинькова спросила, будут ли проиндексированы выплаты областным льготникам. Их не увеличивали с 1 июня 2022 года.
— Да, — ответил Вячеслав Щеглеватых, — правительство готовит законопроект об индексации льгот на 4,5% с 1 февраля 2025 года.
Депутат Сергей Токарев спросил, сколько получил региональный бюджет налогов от резидентов ОЭЗ «Липецк».
— Обьем налогов от резидентов каждый год меняется. С момента создания ОЭЗ на ее инфраструктуру направили 18 млрд руб. Полученные налоги превысили эту сумму, — сказал главный финансист области.
Депутата Ивана Косилова волновало, насколько целесообразен туристический налог. Оказалось, что целесообразен, полученные от него деньги будут тратиться на создание туристической инфраструктуры.
Без конкретики ответил Вячеслав Щеглеватых на вопрос депутата Александра Кремнева о проектировании транспортной развязки на кольце Трубного завода. Но хорошо, что об обсуждаемой уже больше десяти лет развязке в правительстве области помнят:
— Этот вопрос в плане. И обязательно будет решаться, о чем неоднократно говорил губернатор, — заверил депутата и.о. вице-губернатора.
Большинство участников слушаний проект бюджета одобрило. Против традиционно были только коммунисты. Следующим и финальным этапом обсуждения бюджета станет декабрьская сессия областного Совета.
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