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Общество
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вчера, 22:07
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В Петровском парке Ельца ловят гигантских толстолобиков несмотря на запрет
Ельчанин поймал в пруду Петровского парка огромного толстолобика. Он, уверяет, что отпустил рыбу.
— 14! Да нет, больше, кило 15…
В группе «Мой Елец. Новости» разгорелась полемика по поводу этой рыбалки. Дело в том, что в прудах Петровского парка действует запрет на ловлю рыбы, о чем извещают посетителей таблички. Но по словам очевидцев, берега прудов усеяны рыбаками, и они стали раздражать гуляющих. Другие комментаторы выложили фото гигантских толстолобиков, пойманных в прудах.
Объявился в паблике и сегодняшний рыбак, он заявил, что выпустил толстолобика в другой пруд, побольше, там же в Петровском парке, и признался, что недавно выловил из него щуку на 15 килограммов.
Рыбак с ником «Одинокий волк» уверен, что сделал благое дело, так как, по его словам, в маленьком пруду такие «лобастые» сначала выбивают всю живность затем умирают от голода.
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