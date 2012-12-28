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вчера, 22:07
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В Петровском парке Ельца ловят гигантских толстолобиков несмотря на запрет

Ельчанин поймал в пруду Петровского парка огромного толстолобика. Он, уверяет, что отпустил рыбу.

Сегодня в Ельце на глазах посетителей Перовского парка, который открылся после реконструкции в 2020-м году, рыбак вытащил из местного пруда огромного толстолобика. Безмен, на котором взвешивали рыбу, показал 13 килограммов, но сам рыбак и его помощник из числа восхищенных зрителей, решили, что рыба весит больше:

— 14! Да нет, больше, кило 15…

В группе «Мой Елец. Новости» разгорелась полемика по поводу этой рыбалки. Дело в том, что в прудах Петровского парка действует запрет на ловлю рыбы, о чем извещают посетителей таблички. Но по словам очевидцев, берега прудов усеяны рыбаками, и они стали раздражать гуляющих. Другие комментаторы выложили фото гигантских толстолобиков, пойманных в прудах.

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Объявился в паблике и сегодняшний рыбак, он заявил, что выпустил толстолобика в другой пруд, побольше, там же в Петровском парке, и признался, что недавно выловил из него щуку на 15 килограммов.

Рыбак с ником «Одинокий волк» уверен, что сделал благое дело, так как, по его словам, в маленьком пруду такие «лобастые» сначала выбивают всю живность затем умирают от голода.
рыбалка
рыба-гигант
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Комментарии (2)

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Сначала новые
я рыбак
вчера, 22:51
а в чем дело?они не запрещены на вылов?так что,извините!
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Жадина
вчера, 22:36
Правильно сделал что отпустил. Ато один сожрёт а нам обидно будет. Пусть лучше сдохнет от старости.
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