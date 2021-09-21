Общество

43 минуты назад

«В Липецке ходит всего один автобус №302?»

11 690
#транспорт #автобус #жалоба #расписание
1
«В Липецке ходит всего один автобус №302?»

Пассажиры жалуются на долгое ожидание маршруток.

В редакцию GOROD48 поступают обращения липчан, которые не довольны тем, как в городе работает общественный транспорт. В частности, массу претензий вызывает автобус №302.

- Я жду 20 минут автобуса №302. Открыл «Яндекс. Карты», а оказывается всего один автобус на весь город. Как с этим бороться? - задается риторическим вопросом липчанин Константин.

В мэрии Липецка претензии пассажиров подтвердили. Сейчас действительно есть сложности с соблюдением расписания движения на маршруте №302.

- Эти сложности связаны с дефицитом водителей в предприятии из-за высокого процента заболеваемости и сокращением пассажиропотока в связи с ремонтом улицы 50 лет НЛМК, - сообщил GOROD48 председатель департамента транспорта администрации Липецка Евгений Чекрыжов. - Департамент транспорта ведет работу с перевозчиком и прорабатывает различные альтернативные пути решения вопроса транспортного обслуживания района улицы 50 лет НЛМК, так как основной поток жалоб на работу маршрута поступает от жителей Манежа.

В мэрии липчанам советуют сообщать о конкретных случаях нарушения расписания непосредственно в департамент транспорта - с указанием даты, времени, остановочного пункта и направления движения. Оставить обращение можно на сайте департамента или в директе @deptrans_lip.

При этом вопросы, касающиеся расписания движения городского пассажирского транспорта, в том числе время прохождения через конкретный остановочный пункт, можно адресовать специалистам центральной диспетчерской службы по телефону 31-00-82.
11 690
#транспорт #автобус #жалоба #расписание
1

Комментарии (11)

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111

7 минут назад
Эффективных в шею!
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Тоже

9 минут назад
Звонила в департамент транспорта по этому вопросу месяц назад , у них все под контролем , работают над этим вопросом . Ну , а мне посоветовали на 55 ездить или 9т
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маршрутка 303

15 минут назад
Кому не нравится?! Ходите тогда пешком!!
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111

17 минут назад
Департамент транспорта всегда заявляет одно и тоже как копирует от куда-то на маршруте №353 например работает 1 автобус где-то раз в 2 часа ездит оправдание болезнь водителей и пандемия ковид 19 чиновники зачем-то покрывают частных перевозчиков назревает мысль что департамент транспорта что-то имеет от их деятельности. Раньше автобус №353 ходил каждые 8 мин не ужели 90 % водителей с маршрута заболели ? или проблема в том что перевозчик безумно жадный не закупает новые автобусы водители работают в некомфортных условиях и получают низкие зарплаты и разбегаются не хотят работать на старых автобусах с низкими зарплатами может стоит расстаться с такими перевозчиками? не понимаю почему чиновники удерживают таких перевозчиков любой ценой закрывая глаза на сходы рейсов.
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Да уж

27 минут назад
Отберите у них лицензию.
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Денис

30 минут назад
306 и 345 в яндекс картах не все видно
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Денис

30 минут назад
358 убрали, 378 хуже стал ходить, 9т один раз в час.
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indezit

34 минуты назад
Что за отговорки у нахлебников? Они в доле? Есть график движения - соблюдай. Перевозчик не выполняет расписание - нанимай подменные борты других перевозчиков. Нет работников - плати. Нечем платить - закрывайся.
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А проверить зарплаты водителей не судьба?

34 минуты назад
332.353 ТОЖЕ ВОДИТЕЛИ БОЛЕЮТ? Или же перевозчик ХОЗЯИН НАРМАЛЬНЫЕ ДЕНГИ не платит?
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Артурчик

35 минут назад
Опять у эффективного менеджера Чекрыжова не все впорядке, опять все ломается. Может бы он не такой эффективный как нам говорят?
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