Общество
43 минуты назад
«В Липецке ходит всего один автобус №302?»
11 690
Пассажиры жалуются на долгое ожидание маршруток.
В редакцию GOROD48 поступают обращения липчан, которые не довольны тем, как в городе работает общественный транспорт. В частности, массу претензий вызывает автобус №302.
- Я жду 20 минут автобуса №302. Открыл «Яндекс. Карты», а оказывается всего один автобус на весь город. Как с этим бороться? - задается риторическим вопросом липчанин Константин.
В мэрии Липецка претензии пассажиров подтвердили. Сейчас действительно есть сложности с соблюдением расписания движения на маршруте №302.
- Эти сложности связаны с дефицитом водителей в предприятии из-за высокого процента заболеваемости и сокращением пассажиропотока в связи с ремонтом улицы 50 лет НЛМК, - сообщил GOROD48 председатель департамента транспорта администрации Липецка Евгений Чекрыжов. - Департамент транспорта ведет работу с перевозчиком и прорабатывает различные альтернативные пути решения вопроса транспортного обслуживания района улицы 50 лет НЛМК, так как основной поток жалоб на работу маршрута поступает от жителей Манежа.
В мэрии липчанам советуют сообщать о конкретных случаях нарушения расписания непосредственно в департамент транспорта - с указанием даты, времени, остановочного пункта и направления движения. Оставить обращение можно на сайте департамента или в директе @deptrans_lip.
При этом вопросы, касающиеся расписания движения городского пассажирского транспорта, в том числе время прохождения через конкретный остановочный пункт, можно адресовать специалистам центральной диспетчерской службы по телефону 31-00-82.
- Я жду 20 минут автобуса №302. Открыл «Яндекс. Карты», а оказывается всего один автобус на весь город. Как с этим бороться? - задается риторическим вопросом липчанин Константин.
В мэрии Липецка претензии пассажиров подтвердили. Сейчас действительно есть сложности с соблюдением расписания движения на маршруте №302.
- Эти сложности связаны с дефицитом водителей в предприятии из-за высокого процента заболеваемости и сокращением пассажиропотока в связи с ремонтом улицы 50 лет НЛМК, - сообщил GOROD48 председатель департамента транспорта администрации Липецка Евгений Чекрыжов. - Департамент транспорта ведет работу с перевозчиком и прорабатывает различные альтернативные пути решения вопроса транспортного обслуживания района улицы 50 лет НЛМК, так как основной поток жалоб на работу маршрута поступает от жителей Манежа.
В мэрии липчанам советуют сообщать о конкретных случаях нарушения расписания непосредственно в департамент транспорта - с указанием даты, времени, остановочного пункта и направления движения. Оставить обращение можно на сайте департамента или в директе @deptrans_lip.
При этом вопросы, касающиеся расписания движения городского пассажирского транспорта, в том числе время прохождения через конкретный остановочный пункт, можно адресовать специалистам центральной диспетчерской службы по телефону 31-00-82.
11 690
Комментарии (11)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
111
Тоже
маршрутка 303
111
Да уж
Денис
Денис
indezit
А проверить зарплаты водителей не судьба?
Артурчик