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26-летний ельчаин поставил кражи автомобилей на поток

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#угон #кража
26-летний ельчаин поставил кражи автомобилей на поток

Полицейские обвиняют его в краже четырех отечественных автомобилей.

В ОМВД России по Ельцу завершено расследование уголовного дела 26-летнего жителя Ельца в кражах автомобилей. Как считают полицейские, обвиняемый  с 3 июля по 12 ноября 2020 украл четыре отечественных автомобиля.

По данным следствия, первое преступление ельчанин совершил в ночь с 3 на 4 июля 2020 года. С помощью специальных устройств он взломал и завел автомобиль автомобиль «LADA 219010» 75-летнего пенсионера припаркованный на улице Костенко в Ельце. Машину похититель продал за 60000 рублей. По аналогичной схеме были угнаны ещё три автомобиля, два из которых обвиняемый разобрал и продал по частям. Ущерб нанесенный владельцам машин составил 984 843 рубля.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий два автомобиля были возвращены владельцам, один обнаружен в разукомплектованном состоянии. 
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
803
#угон #кража

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