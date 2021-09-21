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Житель Саратова изрезал ножом двух мужчин, мешавших спать его жене
Житель Саратова изрезал ножом двух мужчин, которые мешали спать его жене. Мужчины в нетрезвом виде беспрестанно звонили в домофон и мешали спать. Об этом сообщает Комсомольская Правда.
Мужчина вышел из подъезда и сразу же нанес несколько ударов ножом стоявшим у подъезда. Один из пострадавших, судя по всему, получил тяжелые ранения, поскольку упал и потерял сознание.
Злоумышленник сам сдался правоохранительным органам. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Виновника заключили под стражу.
Пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.
Мужчина вышел из подъезда и сразу же нанес несколько ударов ножом стоявшим у подъезда. Один из пострадавших, судя по всему, получил тяжелые ранения, поскольку упал и потерял сознание.
Злоумышленник сам сдался правоохранительным органам. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Виновника заключили под стражу.
Пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.