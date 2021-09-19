Чтобы обыграть «Металлург», «Алании» не нужен тренер

Наша команда получила пять «банок» в гостях, теперь вся надежда на ближайшие матчи с другими аутсайдерами.



Липецкий «Металлург» уступил в выездном матче владикавказской «Алании» с классическим счётом – 0:5.Игра прошла в Грозном, где из-за перестройки своего стадиона временно принимает соперников осетинский клуб. Правда, как рассказали GOROD48 представители «Алании», это временное явление рискует затянуться надолго: арену во Владикавказе обещали сдать в конце декабря, но на самом деле на месте будущих трибун пока ещё идут фундаментные работы.Грозненский стадион имени Султана Билимханова, на котором прошёл сегодняшний матч, тоже знаменит – в 2004 году именно на нём взорвали трибуну и в результате теракта погиб тогдашний президент Чечни Ахмат Кадыров.Нечто, похожее на взрыв, ощутил сегодня и «Металлург». Диктор по стадиону успел объявить фамилии всего трёх игроков липецкой команды, как наши уже получили первый гол в свои ворота. Чтобы вскрыть оборону липчан оказалось достаточно, простого паса за спину защитника, и наши оборонцы не успели. Счёт открыл Бутта Магомедов, который в своё время доставлял «Металлургу» хлопоты и во втором дивизионе, выступая за раменский «Сатурн».До перерыва похожая комбинация удалась хозяевам ещё дважды и Батраз Гурциев, а за ним Ислам Машуков уже к 17-й минуте довели счёт до крупного – 3:0.У «Металлурга» в атаке мало что получалось, а самым опасным стал удар на 40-й минуте с линии штрафной самого активного у «Металлурга» Артура Арустамяна.Активизировалась наша команда лишь после перерыва, но ненадолго. Зато Руслан Ахвледиани имел стопроцентный момент: после его удара на 62-й минуте мяч, казалось, уже закатился в ворота, но в последнее мгновение на самой линии ворот его настигла рука голкипера Ростислава Солдатенко.Липецкий вратарь Максим Матюша во втором тайме совершил парочку запоминающихся спасений, но уберечь свою команду не сумел. Героем матча стал Гуриев, забивший ещё дважды и оформивший хет-трик.Болельщики «Алании» проводили команды в раздевалки перепевкой хита группы «Чайф»: «Какая боль, «Алания» - «Металлург» - 5:0!».В этом матче хозяевами не смог руководить их главный тренер Спартак Гогниев, которого буквально накануне подвергли дисквалификации аж на 5 игр за то, что в прошлом туре он обматерил арбитров. «Аланией» командовал помощник Георгий Джиоев, но это не помешало осетинской команде. Любопытно, что в одном из последних матчей против «Металлурга» не смог вывести свою команду из-за дисквалификации и наставник «Енисея» Виктор Тренёв, но и сибиряки победили нашу команду – 2:0.«Металлург» вновь опустился на последнее место, но шанс исправиться будет уже через неделю. В субботу, 25 сентября мы принимаем ивановский «Текстильщик», который идёт предпоследним. К тому же «сталевары» уже обыгрывали в нынешнем сезоне «текстильщиков» - 1:0 в Липецке в Кубке России.