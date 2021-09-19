В России

24 минуты назад

Более 2 млн рублей украли из багажника автомобиля в Москве

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В Москве на Комсомольском проспекте неизвестные у гендиректора строительной фирмы украли 2,3 млн рублей во время обеденного перерыва. Неизвестные вскрыли багажник его автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, злоумышленники вскрыли автомобиль при помощи сканера, взяли деньги и скрылись в парке. Установлено, что затем они скрылись в парке, но собаке не удалось взять их след. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Мужчина написал заявление в полицию, сейчас правоохранители пытаются установить причастных к этой краже. Возбуждено уголовное дело.
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