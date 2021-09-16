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Австралия отказалась от французских подлодок ради договора с США и Великобританией
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Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил о выходе из соглашения с Францией по строительству подлодок.
Премьер Австралии Скотт Моррисон объявил о выходе из соглашения с Францией по строительству подлодок, поскольку считает их непригодными "для оперативных нужд", - пишет "Известия".
"Реализация технологии атомных подводных лодок означает, что Австралия больше не будет продолжать программу обычных подводных лодок класса Attack", — сообщается на сайте премьер-министра.
"Ускоряющиеся изменения в сфере региональной безопасности делают обычные подводные лодки непригодными" для оперативных потребностей страны в последующие десятилетия, - отметил он.
По его словам, Франция остается партнером Австралии. Премьер также выразил надежду, что двум странам удастся преодолеть последствия "трудного и разочаровывающего" решения, - пишут Газета.ru.
В свою очередь в МИД Франции посчитали прискорбным данное решение Австралии, а также осудили партнерство страны с США.
По словам Моррисона, флот страны получит как минимум восемь атомных подводных лодок в рамках партнерства AUKUS между Великобританией, Австралией и США. Отмечается, что строительство новых подводных лодок обойдется более чем в $65,9 млрд. Премьер-министр также отметил, что страна получит доступ к американским ракетным технологиям, а это в свою очередь ускорит процесс создания национальной военной индустрии.
Ранее Австралия, США и Великобритания объявили о создании трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны AUKUS. В течение следующих полутора лет все три страны будут работать над передачей Австралии технологии, которой США традиционно делились только с Великобританией. Речь идет, в частности, об атомных подводных лодках.
Австралия, пользуясь этими технологиями, построит не менее восьми субмарин общей стоимостью свыше 90 млрд австралийских долларов ($65,9 млрд). Первые лодки, как ожидается, вступят в строй в 2036 году, - передает ТАСС.
"Реализация технологии атомных подводных лодок означает, что Австралия больше не будет продолжать программу обычных подводных лодок класса Attack", — сообщается на сайте премьер-министра.
"Ускоряющиеся изменения в сфере региональной безопасности делают обычные подводные лодки непригодными" для оперативных потребностей страны в последующие десятилетия, - отметил он.
По его словам, Франция остается партнером Австралии. Премьер также выразил надежду, что двум странам удастся преодолеть последствия "трудного и разочаровывающего" решения, - пишут Газета.ru.
В свою очередь в МИД Франции посчитали прискорбным данное решение Австралии, а также осудили партнерство страны с США.
По словам Моррисона, флот страны получит как минимум восемь атомных подводных лодок в рамках партнерства AUKUS между Великобританией, Австралией и США. Отмечается, что строительство новых подводных лодок обойдется более чем в $65,9 млрд. Премьер-министр также отметил, что страна получит доступ к американским ракетным технологиям, а это в свою очередь ускорит процесс создания национальной военной индустрии.
Ранее Австралия, США и Великобритания объявили о создании трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны AUKUS. В течение следующих полутора лет все три страны будут работать над передачей Австралии технологии, которой США традиционно делились только с Великобританией. Речь идет, в частности, об атомных подводных лодках.
Австралия, пользуясь этими технологиями, построит не менее восьми субмарин общей стоимостью свыше 90 млрд австралийских долларов ($65,9 млрд). Первые лодки, как ожидается, вступят в строй в 2036 году, - передает ТАСС.
106