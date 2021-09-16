Погода в Липецке

сегодня, 13:28

В Липецкой области ночью местами подморозит до -2

5 624
#заморозки
1
В Липецкой области ночью местами подморозит до -2

17 сентября атмосферное давление на территории Центрального Черноземья продолжит расти, Липецкая область будет находиться под влиянием антициклона, погода будет преимущественно без осадков, местами на почве ожидаются заморозки до -2. 

18 и 19 сентября к региону приблизится циклон с юго-запада – начнутся дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от 0 до +5 градусов, местами на почве заморозки до -2, днем будет от +11 до +16 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +1 до +3 градусов, на почве возможны заморозки до -1, днем будет от +13 до +15 градусов. 

День 17 сентября стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +29 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 0 градусов.  
5 624
#заморозки
1

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Директор Квадры

41 минуту назад
Ну что, теплолюбивые Вы мои, наступает время Квадры! Теперь мы возьмем свое с лихвой. Расчехляйте кошельки, мерзляки!
ответить

Ага

54 минуты назад
Страшилки для оправдания обдираловки квадры. Нет такого в прогнозах.
ответить

КвадраБот Максим

55 минут назад
Здорово! А то надоела эта уже жара , и лето тоже!!
ответить

Николай Прокладкин

59 минут назад
Главное, что бы было сухо!
ответить

Холодно .

сегодня, 13:40
Ночами без отопления холодно.
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области сухо, безветренно и до +18
#похолодание
5
В Липецкой области сухо, безветренно и до +18

вчера, 15:48

Погода в Липецке
В Липецкую область приходит похолодание
#похолодание
24
В Липецкую область приходит похолодание

14.09.2021 17:21

Погода в Липецке
В Липецкой области небольшой дождь и до +24
#дождь
8
В Липецкой области небольшой дождь и до +24

13.09.2021 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области продолжается «бабье лето»
13
В Липецкой области продолжается «бабье лето»

12.09.2021 16:51

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо и до +26
#потепление
6
В Липецкой области сухо и до +26

11.09.2021 17:00

Погода в Липецке
В Липецкую область пришла сухая и теплая погода
#потепление
6
В Липецкую область пришла сухая и теплая погода

10.09.2021 17:00

Погода в Липецке