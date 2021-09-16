В Липецкой области ночью местами подморозит до -2

17 сентября атмосферное давление на территории Центрального Черноземья продолжит расти, Липецкая область будет находиться под влиянием антициклона, погода будет преимущественно без осадков, местами на почве ожидаются заморозки до -2.

18 и 19 сентября к региону приблизится циклон с юго-запада – начнутся дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от 0 до +5 градусов, местами на почве заморозки до -2, днем будет от +11 до +16 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +1 до +3 градусов, на почве возможны заморозки до -1, днем будет от +13 до +15 градусов.



День 17 сентября стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +29 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 0 градусов.

