Происшествия

22 минуты назад

88-летний пенсионер попал под машину на улице Депутатской и умер в больнице

419
#авария #ДТП
88-летний пенсионер попал под машину на улице Депутатской и умер в больнице

За сутки на дорогах области один человек погиб и трое пострадали. 

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 15 сентября в Липецке на улице Депутатской 30-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» сбил вне зоны пешеходного перехода 88-летнего мужчину. От полученных травм пенсионер умер в больнице.

На улице Московской врезался в столб автомобиль «Лада Приора». В ДТП пострадали 29-летний  водитель автомобиля и  его 25-летняя пассажирка. Госпитализация им не понадобилась.

avto(32).jpg

В Грязях на улице Советской 67-летний водитель «Лады 217230» сбил 14-летнюю школьницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка получила травму, она направлена на амбулаторное лечение. 

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4163 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 9 водителей. 

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 4000 случаев превышения скорости.

419
#авария #ДТП

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«Два медбрата били меня по почкам и печени. Стали скручивать и душить»
#побои #больница #жалоба
2
«Два медбрата били меня по почкам и печени. Стали скручивать и душить»

33 минуты назад

Происшествия
Виновнику взрыва на «Либойле» грозит три года заключения
#взрыв #Либойл
Виновнику взрыва на «Либойле» грозит три года заключения

48 минут назад

Происшествия
Защита Олега Королёва продолжает ставить под сомнение его участие в авариях 13 мая
#Олег Королёв #ДТП #авария
71
Защита Олега Королёва продолжает ставить под сомнение его участие в авариях 13 мая

вчера, 17:31

Происшествия
17-летнего липчанина осудили за кражу с банковского счёта более 44 тысяч рублей
#кража
4
17-летнего липчанина осудили за кражу с банковского счёта более 44 тысяч рублей

вчера, 17:18

Происшествия
Ельчанина придавило деревом
#дерево #несчастный случай
3
Ельчанина придавило деревом

вчера, 17:16

Происшествия
В Липецкой области сотрудники полиции и Росгвардии спасли работницу зернохранилища
#полиция #Росгвардия
15
В Липецкой области сотрудники полиции и Росгвардии спасли работницу зернохранилища

вчера, 15:35

Происшествия