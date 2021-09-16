88-летний пенсионер попал под машину на улице Депутатской и умер в больнице

За сутки на дорогах области один человек погиб и трое пострадали.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 15 сентября в Липецке на улице Депутатской 30-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» сбил вне зоны пешеходного перехода 88-летнего мужчину. От полученных травм пенсионер умер в больнице.На улице Московской врезался в столб автомобиль «Лада Приора». В ДТП пострадали 29-летний водитель автомобиля и его 25-летняя пассажирка. Госпитализация им не понадобилась.В Грязях на улице Советской 67-летний водитель «Лады 217230» сбил 14-летнюю школьницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка получила травму, она направлена на амбулаторное лечение.За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4163 нарушения ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 9 водителей.С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 4000 случаев превышения скорости.