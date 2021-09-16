Происшествия
22 минуты назад
88-летний пенсионер попал под машину на улице Депутатской и умер в больнице
За сутки на дорогах области один человек погиб и трое пострадали.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 15 сентября в Липецке на улице Депутатской 30-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» сбил вне зоны пешеходного перехода 88-летнего мужчину. От полученных травм пенсионер умер в больнице.
На улице Московской врезался в столб автомобиль «Лада Приора». В ДТП пострадали 29-летний водитель автомобиля и его 25-летняя пассажирка. Госпитализация им не понадобилась.
В Грязях на улице Советской 67-летний водитель «Лады 217230» сбил 14-летнюю школьницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка получила травму, она направлена на амбулаторное лечение.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4163 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 9 водителей.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 4000 случаев превышения скорости.
На улице Московской врезался в столб автомобиль «Лада Приора». В ДТП пострадали 29-летний водитель автомобиля и его 25-летняя пассажирка. Госпитализация им не понадобилась.
В Грязях на улице Советской 67-летний водитель «Лады 217230» сбил 14-летнюю школьницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка получила травму, она направлена на амбулаторное лечение.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4163 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 9 водителей.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 4000 случаев превышения скорости.