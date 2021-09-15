Происшествия

сегодня, 17:31

Защита Олега Королёва продолжает ставить под сомнение его участие в авариях 13 мая

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#Олег Королёв #ДТП #авария
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Защита Олега Королёва продолжает ставить под сомнение его участие в авариях 13 мая

Сегодня суд рассмотрел три протеста на протоколы об административных нарушениях.

Представители экс-сенатора и бывшего губернатора Липецкой области Олега Королёва через Левобережный районный суд Липецка попытались обжаловать штрафы, наложенные сотрудниками автоинспекции на их доверителя. 

Напомним, речь идет о событиях 13 мая, когда черный «Лексус» с госномером м001мм48 куролесил по Липецку: нарушал правила дорожного движения, сбивал знаки на улице Студёновской, выбил с дороги на улице Передельческой автомобиль «Чери-Амулет» и остановился со стертыми до дыр колесами на улице Интернациональной, где полицейские обнаружили за рулем автомобиля сенатора Олега Королева. 21 мая на Олега Королева в автоинспекции составили сразу восемь протоколов об административных правонарушениях по следам событий 13 мая, в том числе — за отказ от медосвидетельствования. Поездка по Липецку пока обошлась Королеву в лишения водительских прав на полтора года, 31 000 рублей штрафов и политической карьеры. Фактически Олег Королев потерял мандат сенатора еще летом.


Сегодня Левобережный районный суд начал рассматривать жалобу защиты Королева на наложение штрафа в 5 000 рублей за сбитые «Лексусом» на улице Студёновской дорожные знаки. Защитники опротестовывали, казалось, каждое предложение из протокола об административном нарушении. Да и сам протокол тоже.

Во-первых, адвокаты утверждали, что протокол составлен без присутствия Олега Королёва, хотя он собирался участвовать в этой процедуре. Несмотря на то, что Королев уже нанял адвокатов, он, по их словам, эту часть работы им не доверил. Также Олег Королёв не смог участвовать в составлении протокола, так как находился на лечении, в том числе — в кремлёвской больнице.

Во-вторых, юристы посчитали, что действия водителя черного «Лексуса» квалифицированы неверно. Может быть, водитель не имел умысла портить знаки, а наезды на них стали следствием  нарушения какого-нибудь из правил дорожного движения.

В-третьих, защитники поставили под сомнение, что знаки повредил именно «Лексус». Да и вообще, в материалах административного дела не указано, кому они принадлежат и какой ущерб причинен прочей знаков. Не проводилось, по мнению защиты, и осмотра «Лексуса».

В-четвертых, юристы считают, что автоинспекторы не доказали, что за рулем автомобиля находился именно Олег Королёв. Они полагают, что доказательства его участия в событиях 13 мая крайне слабые. Нет ни фотографий, ни видеозаписей, доказывающих, что за рулем внедорожника находился именно их доверитель. Поставили они  под сомнение и то, показания свидетеля, который узнал в водителе «Лексуса» Олега Королёва. Адвокаты задались вопросом, почему свидетель снимал на видео нарушения, а не бросился помогать водителю внедорожника.

В суд пригласили свидетеля майских событий. Бизнесмен Руслан Чернышев вечером 13 мая следовал за «Лексусом» от улицы Баумана до улицы Ленина.

- Когда я подъезжал к началу улицы Баумана, то заметил пробку. Думал, что все стоят на светофоре. Оказалось, что водители ждут, что еще выбросит неадекватный «Лексус», который просто мотало по дороге. Я своими глазами видел, как черный «Лексус» сбил два знака. В один из моментов, когда из-за наезда на бордюр внедорожник продрал колеса до дисков и сыпал искрами, водитель «Лексуса» сдал назад. В этот момент я четко увидел, что за рулем автомобиля сидит похожий на Олега Королёва мужчина. Пока я ехал в колонне за «Лексусом», часть поездки я снимал на видео. Потом пытался 30 раз дозвониться до дежурной части автоинспекции и сообщить об опасном водителе. Когда «Лексус» остановился, чтобы сдать назад, я припарковался возле остановки на улице Студёновской, чтобы выяснить, нужна ли водителю помощь. Но водитель «Лексуса» ударил по газам и умчался. Я поехал дальше и увидел возле университета патруль автоинспекции. Я остановился, рассказал им обо всем. Через полтора часа мы с женой проезжали по улице Интернациональной, и я увидел, что сотрудники ГИБДД беседуют с Олегом Королёвым возле черного «Лексуса». Как я его узнал? Во-первых, он публичная личность. Во-вторых, мне потом автоинспекторы показали фотографию Олега Королёва на сайте Совета Федерации. Это точно был он, - рассказал суду свидетель.


Также сегодня суд рассматривал жалобы защиты Королева на штрафы за выезд на встречную полосу и оставление места ДТП. Все постановления о привлечении к административной ответственности на общую сумму в 11 000 рублей суд оставил без изменения. 


20 1387
#Олег Королёв #ДТП #авария
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Комментарии (20)

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Житель

2 минуты назад
Стыдно должно быть! Весь этот цирк, говорит о том какое у нас правосудие! Позор!
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489

6 минут назад
Мы с Олегом встретились, посидели, я поехал кататься на лексусе, а брат приехал меня спасать! Брат ОПК.
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Лесник

13 минут назад
Они там все такие.
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ТВ

18 минут назад
Нужно успокоиться и быть честным с собой: все улики налицо и доказывать, что ты белый и пушистый бессмысленно.
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Владимир

21 минуту назад
Житель, нас таких 140 миллионов.
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!!!

25 минут назад
В театр к М ЕФремову, там творческие личности необходимы . Ефремов поди готовиться к конкурсу калина красная ...
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Брат 2

38 минут назад
« Это вам за Севастополь», А тебе Королёв за « Трубный завод»!
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В высоцкий

41 минуту назад
Едешь или в поезде, в автомобиле!, Или гуляешь * винца, При современном машинном белье Трудно по жизни пройти до конца!
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Житель

45 минут назад
Вот поэтому я буду голосовать против ЕР
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Липчанин

48 минут назад
Что за страна, мужик в колхозе и то за свои слова и дела отвечает. Но тут ни руководства страны, ни один чиновник за свои слова и поступки не может достойно ответить
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