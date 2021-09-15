Происшествия

26 минут назад

Дорожные комиссары задержали виновника двух пьяных аварий

473
#ДТП
3
Дорожные комиссары задержали виновника двух пьяных аварий

Утром 15 сентября в Липецке водитель автомобиля «Лада Веста» совершил два ДТП и скрылся с мест аварий. 

Как стало известно GOROD48, в одном случае «Лада Веста»  столкнулась с автобусом, в другом на проспекте Победы,63 ударилась в «Волгу», развернулась и врезалась в бок «Фольксвагена», из-за чего иномарка вылетела на тротуар. 

WhatsApp Image 2021-09-15 at 09.45.24.jpeg+2021-09-15-10.37.01.jpg

WhatsApp Image 2021-09-15 at 10.14.50 (1).jpeg+2021-09-15-10.37.01.jpg

Никто из участников ДТП ни номер, ни марку автомобиля виновника аварий не заметил. Прибывший на место второго столкновения аварийный комиссар обратил внимание на задний бампер «Волги», на котором отпечатался госномер машины виновника аварии.

WhatsApp Image 2021-09-15 at 10.14.51 (1).jpeg+2021-09-15-10.37.01.jpg

WhatsApp Image 2021-09-15 at 10.14.51.jpeg+2021-09-15-10.37.01.jpg

Он связался с полицией, а через час в районе дома №79 по улице Первомайской «Весту» с повреждением передней части заметили и остановили аварийные комиссары.

WhatsApp Image 2021-09-15 at 10.14.34.jpeg+2021-09-15-10.37.01.jpg

За рулём автомобиля находился молодой человек, от которого исходил запах алкоголя. Прибывшие на место наряд ДПС установил, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. По неподтвержденным данным, водитель работает в службе такси.

WhatsApp Image 2021-09-15 at 10.14.50 (2).jpeg
473
#ДТП
3

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Ельце сбили 67-летнего велосипедиста
#авария #ДТП
В Ельце сбили 67-летнего велосипедиста

48 минут назад

Происшествия
В Липецке арестован отрезавший уши 44-летнему горожанину мужчина
#поножовщина
3
В Липецке арестован отрезавший уши 44-летнему горожанину мужчина

57 минут назад

Происшествия
У пассажира поезда нашли наркотики
#наркотики #транспорт
1
У пассажира поезда нашли наркотики

сегодня, 10:11

Происшествия
За «фокус» с яйцами мужчину избили до смерти
#побои #суд присяжных
37
За «фокус» с яйцами мужчину избили до смерти

сегодня, 08:05

Происшествия
Пожаловавшимся Александру Бастрыкину усманским рабочим выплатили зарплату
#зарплата #следственный комитет
19
Пожаловавшимся Александру Бастрыкину усманским рабочим выплатили зарплату

вчера, 16:53

Происшествия
В Липецке «Опель» врезался в «Митсубиси» и остановился у световой опоры
#ДТП
10
В Липецке «Опель» врезался в «Митсубиси» и остановился у световой опоры

вчера, 16:36

Происшествия