Дорожные комиссары задержали виновника двух пьяных аварий

Утром 15 сентября в Липецке водитель автомобиля «Лада Веста» совершил два ДТП и скрылся с мест аварий.

Как стало известно GOROD48, в одном случае «Лада Веста» столкнулась с автобусом, в другом на проспекте Победы,63 ударилась в «Волгу», развернулась и врезалась в бок «Фольксвагена», из-за чего иномарка вылетела на тротуар.Никто из участников ДТП ни номер, ни марку автомобиля виновника аварий не заметил. Прибывший на место второго столкновения аварийный комиссар обратил внимание на задний бампер «Волги», на котором отпечатался госномер машины виновника аварии.Он связался с полицией, а через час в районе дома №79 по улице Первомайской «Весту» с повреждением передней части заметили и остановили аварийные комиссары.За рулём автомобиля находился молодой человек, от которого исходил запах алкоголя. Прибывшие на место наряд ДПС установил, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. По неподтвержденным данным, водитель работает в службе такси.