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Валерий Синюц: «Свой авторитет Михаил Тарасенко заслужил работой»
17 сентября начнется голосование, которое определит депутатов Государственной думы РФ VIII созыва. Парламентские выборы пройдут в течение трех дней. Нижняя палата парламента избирается сроком на пять лет.
Многие металлурги, эксперты и другие известные в Липецкой области люди высказались в поддержку Тарасенко. Почётный гражданин города Липецк,
Заслуженный металлург РФ, председатель горсовета Липецкав 2002-2010 гг. Валерий Синюц отметил способность Михаила Тарасенко добиваться реальных изменений в жизни людей.
«Михаил Тарасенко – опытный боец и настоящий лидер. Свой авторитет он аслужил работой. Мне как председателю горсовета всегда было ценно и важно его мнение, основанное на опыте и знаниях, - рассказал Валерий Синюц. - Он часть огромной семьи металлургов, всегда в курсе происходящего в Липецкой области. Участвует в решении множества вопросов, важных для наших земляков, на федеральном уровне. Это смелый и решительный человек. Умеет открыто и честно критиковать и чиновников, и депутатов, оставаясь при этом человечным, помогая в решении проблем. Способность Михаила Васильевича добиваться реальных изменений в жизни людей, отстоять своё мнение и остаться при этом хорошим товарищем всегда вызывало моё уважение. Тарасенко именно тот депутат, который нам нужен в Государственной думе».
Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 115 «Липецкая область – Левобережный одномандатный избирательный округ» Тарасенко Михаила Васильевича.