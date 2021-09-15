Политика

40 минут назад

Валерий Синюц: «Свой авторитет Михаил Тарасенко заслужил работой»

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#Выборы 2021
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Валерий Синюц: «Свой авторитет Михаил Тарасенко заслужил работой»

17 сентября начнется голосование, которое определит депутатов Государственной думы РФ VIII созыва. Парламентские выборы пройдут в течение трех дней. Нижняя палата парламента избирается сроком на пять лет.

Каждый из избирателей сможет поддержать одну из партий и кандидата по одномандатному избирательному округу. По Левобережному округу №115 баллотируется действующий депутат Михаил Тарасенко. Его кандидатура выдвинута партией «Единая Россия», Горно-металлургическим профсоюзом России и профкомом НМЛК.

Многие металлурги, эксперты и другие известные в Липецкой области люди высказались в поддержку Тарасенко. Почётный гражданин города Липецк, 
Заслуженный металлург РФ, председатель горсовета Липецкав 2002-2010 гг. Валерий Синюц отметил способность Михаила Тарасенко добиваться реальных изменений в жизни людей.

«Михаил Тарасенко – опытный боец и настоящий лидер. Свой авторитет он аслужил работой. Мне как председателю горсовета всегда было ценно и важно его мнение, основанное на опыте и знаниях, - рассказал Валерий Синюц. - Он часть огромной семьи металлургов, всегда в курсе происходящего в Липецкой области. Участвует в решении множества вопросов, важных для наших земляков, на федеральном уровне. Это смелый и решительный человек. Умеет открыто и честно критиковать и чиновников, и депутатов, оставаясь при этом человечным, помогая в решении проблем. Способность Михаила Васильевича добиваться реальных изменений в жизни людей, отстоять своё мнение и остаться при этом хорошим товарищем всегда вызывало моё уважение. Тарасенко именно тот депутат, который нам нужен в Государственной думе».




Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 115 «Липецкая область – Левобережный одномандатный избирательный округ» Тарасенко Михаила Васильевича.

235
#Выборы 2021
3

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