Мягкая сила ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ

Звезда ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ взошла на российском политическом небосклоне в середине 2000-х. Ее представители вошли в Госдуму, во многие региональные парламенты. В чем особенность ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ? Почему ее поддерживают миллионы россиян? Эти вопросы мы адресовали председателю регионального отделения партии Людмиле ЯСЬКОВОЙ.

- Прежде всего, позвольте выразить соболезнование всем пострадавшим от взрыва газа в поселке Солидарность Елецкого района и семьям пострадавших. Мы с начала создания ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ выступаем за максимальное государственное участие во всех вопросах, связанных с коммунальной сферой. А уж контролем безопасности газового оборудования тем более должно заниматься государство, а не частник, не поставщик ресурсов, которого волнует только прибыль. Кстати, так называемое, техобслуживание газового оборудования является очень приличной статьей дохода у газовиков и зачастую проводится формально. Знаете, говорят, что каждая буква в инструкциях по технике безопасности написана чьей-то кровью. Так бывает и с законами. Слишком частыми в последнее время стали трагедии, вызванные взрывом газа в многоквартирных домах. Уверена, что это наконец-то заставит новый состав Государственной Думы принять позицию ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ.



- Людмила Валерьевна, в выборах, которые состоятся 18 сентября, 14 партий претендуют на места в Госдуме и 9 – в облсовет. В чем принципиальное отличие ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ от других оппозиционных партий?



- Мы не считаем себя оппозиционной партией. ПАРТИЯ ПЕНСИНЕРОВ никогда не делала пиара на противостоянии партии власти. Мы партия не оппозиционная, а имеющая свою ПОЗИЦИЮ, которая в ряде случаев отличается от позиции правящей партии. Мы поддерживаем политику, которую проводит наш президент Владимир Владимирович Путин. Мы участвовали в разработке многих законов, принятых в последние годы, в том числе, были соавторами ряда поправок в Конституцию РФ. В то же время мы считаем, что экономическая и управленческая политика, которую проводит Правительство России, излишне либеральна. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ, повторюсь, выступает за более активное участие государства: в экономике, регулировании цен, ЖКХ и т.д. О том, что, по нашему мнению, не частники, а именно государство должно контролировать безопасность газового оборудования, я уже сказала. Государство, как мы считаем, должно занимать жесткую позицию и в сфере регулирования тарифов. У нас сложилась совершенно идиотская ситуация, когда газовики и нефтяники выкачивают принадлежащие народу ресурсы – газ, нефть –и за бешенные деньги эти ресурсы народу же и продают. А граждане России – де-юро являющиеся собственниками этих ресурсов ничего за это не получают, наоборот, еще больше нищают.



Или взять коммунальные тарифы. Как доказать, что температура горячей воды и той, что была в трубах отопления, соответствовала нормативам? Как доказать, что ресурсы, попавшие в графу «общее потребление» действительно потребили жильцы многоквартирного дома, а не были украдены или потеряны из-за ржавых труб? Это невозможно доказать. Поэтому мы считаем: если ресурсник не установил приборы учета – причем, за свой счет, не показал качество, которое можно контролировать, то оплата должна производиться из расчета 30% от начисленного платежа. Такова позиция ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ.



- И все же почему ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ имеет столько сторонников? Иметь свою позицию – это одно, но нужно еще и умело ее отстаивать. Люди хотят результата.



- Одним из первых пунктов программы ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ с начала ее создания было оказание финансовой помощи семьям при рождении ребенка. Напомню, ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ была создана19 октября 1999 года. В 2003 году на выборах в Госдуму мы победили по одному из одномандатных округов. С весны 2004 года по осень 2005 года ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ получила представительство в парламентах 12 регионов. А уже в мае 2006 года в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин объявил о введении материнского капитала за рождение второго ребенка. Тогда он составлял 250 тысяч рублей. Сегодня – почти 640 тысяч рублей. Более того, сегодня материнский капитал выплачивают уже и за рождение первого ребенка.



Я не говорю, что это заслуга исключительно нашей партии. Но факты таковы: ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ одна из первых заговорила о необходимости финансовой поддержки семей с детьми. И в итоге мы были услышаны.



Вы спрашивали в чем принципиальное отличие ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ от других. Пожалуй, оно в том, что мы не будучи на слуху, не имея в своих рядах ни олигархов, ни «назначенных сверху» экс-чиновников, ни медийных личностей, являясь партией исключительно рядовых граждан, планомерно добиваемся реализации пунктов своих программ. Как федеральной, так и региональных.



- С какой программой вы идете на эти выборы?



- Мы начали разговор с материнского капитала. Но одними единовременными выплатами за рождение ребенка проблему демографии. Нужно в целом создавать достойные условия жизни для граждан. А это высокооплачиваемые рабочие места, доступное и качественное здравоохранение и образование. Ускорить этот процесс можно создав конкуренцию между регионами, заставив их бороться за людей. Для этого необходимо создавать субсидируемое арендное жилье, позволяющее семьям свободно перемещаться по стране за новой работой, а не приковывать себя к определенному месту. Также Партия пенсионеров предлагает освободить налогов молодежь младше 27 лет и домохозяйства, которые имеют доход на одного человека меньше 15 тысяч рублей в месяц.



Мы добивается того, чтобы минимальная пенсия во всех частях России была одинаковая — на уровне Москвы. Мы же объединились в федеративное государство, в единую семью, где субъекты отдают деньги в общий бюджет. Ну так и выравнивайте тогда пенсии везде, и, если обозначаете бесплатный транспорт в Москве или Петербурге, так делайте его бесплатным для людей старшего поколения по всей стране.



ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ убеждена, что необходимо не только повысить государственные расходы на здравоохранение до 8% ВВП, но и вернуться к централизации управления здравоохранением, восстановив бюджетную модель финансирования.



Кроме того, ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ выступила с инициативой о ведении бесплатной стоматологической страховки для российских граждан. В первую очередь предлагается ввести бесплатную стоматологию для пенсионеров, детей и всех социально незащищенных категорий граждан. А затем и для всех жителей России. Соответствующий пакет законодательных инициатив уже готов к внесению в Госдуму. Эти и другие меры помогут людям увереннее смотреть.



Здоровая семья, здоровые дети, рабочие места, хорошая медицина, хороший заработок, достойная пенсия, достойная жизнь в России. Вот эта цель, к которой мы все стремимся и для достижения которой работает ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ.



Агитационный материал изготовлен силами и за счет Избирательного объединения Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Липецкой области. ИНН 4825073455. Заказчик - Избирательное объединение Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Липецкой области. Оплата агитационного материала произведена за счет средств избирательного фонда Избирательного объединения Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Липецкой области.



