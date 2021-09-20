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Бывший директор лицея №44 пытается вернуть должность через суд
Председатель департамента образования Липецка сообщила суду свою версию увольнения директора лицея №44 Натальи Ельчаниновой.
В суде опросили председателя департамента образования администрации Липецка Светлану Бедрову. По ее словам, причин для увольнения оказалось три. Все они вскрылись во время внеплановой проверки, проведенной в апреле 2021 года. С января по апрель в лицее после основных школьных занятий частный предприниматель занимался с учениками футболом. Трудовые отношения или договор на аренду помещения официально не оформлялись.
- Таким образом, Наталья Ельчанинова поставила под угрозу безопасность лицеистов. Какой-то непонятный человек занимается чем-то с детьми в стенах лицея. Разве это допустимо? Кроме нее, никто не знал, что это за человек и откуда он. Мне потребовалось три дня, чтобы выяснить имя этого тренера. Директор же мне ответила, что ее это не интересует так как занятия предприниматель проводил после окончания ее рабочего дня, - сказала Светлана Бедрова.
Вторая причина — нарушения финансовой дисциплины. Так, в школе непонятным образом списывали строительные материалы, предназначенные для ремонта. За это и первое нарушение в адрес директора последовали дисциплинарные взыскания.
Третье нарушение — питание школьников. Директор, как утверждает ее уже экс-работодатель, не понимает своих должностных обязанностей и не берет ответственность за свои решения.
- В присутствии губернатора, когда он с внезапной проверкой проехал три городских школы, Наталья Ельчанинова утверждала, что питание школьников — не ее ответственность, она отвечает лишь за образовательный процесс. Всю вину за жалобы на качество питания она переложила на департамент образования, хотя именно лицей как муниципальное автономное учреждение сам заключает договоры с оператором питания. И Наталья Ельчанинова была ранее предупреждена о подводных камнях колоссального падения цен поставщиков на торгах. Выводов она не сделала, переложив свою ответственность на департамент, - заявила Светлана Бедрова.
Сторона Натальи Ельчаниновой утверждает, что решение председателя департамента образования об увольнении директора было продиктовано конфликтом с руководителями областной системы образования. Но Светлана Бедрова заявила, что решение о расторжении трудовых отношений она принимала сама, без давления третьих лиц. И внедрение безотметочной системы здесь совсем не при чем.
- Решение о внедрении безотметочной системы школа, ее администрация, учителя и родители, принимают самостоятельно. Потом они просто доводят свое решение до нас. Такие эксперименты проводились уже не раз, в 90-е и «нулевые», - заявила суду Светлана Бедрова. - Когда липецкий институт развития образования предложил школам рассмотреть переход на эту систему, у меня был разговор по этому поводу с директором лицея №44. Наталья Ельчанинова, как руководитель традиционного учреждения образования с фактически конкурсным отбором учеников, не увидела в демократической педагогике путей прогресса для лицея и не была готова работать в такой системе. На этом вопрос был закрыт.
Светлану Бедрову спросили и том, почему она при принятии решения об увольнении директора не учла письма родителей в защиту Натальи Ельчаниновой.
- Письма были не только в поддержку, но и с очень резкой критикой. Поэтому мнения третьих лиц не учитывались. В принципе, Трудовой кодекс дает работодателю право их не учитывать при принятии решения, - пояснила Светлана Бедрова. - 31 марта, когда после проверки качества питания и публикаций с жалобами на него в СМИ, Наталья Ельчанинова находилась в больнице, представители департамента образования встречались с педагогами и родителями учеников в лицее. Практически все молчали. Говорили только пятеро родителей и один представитель администрации лицея. И беседа свелась к тому, что смена руководителя в середине учебного года негативно скажется на образовательном процессе, так как родители и педагоги считали, что директора уволили, а не она взяла больничный.
На следующем судебном заседании стороны процесса прослушают аудиозапись этой беседы. Ее на диктофон телефона сделал один из родителей и передал директору. Заседание запланировано на 5 октября.
Напомним, о смене директора лицея №44 стало известно 30 июня 2021 года. Кресло директора занял находившийся в кадровом резерве завуч гимназии №12 Алексей Волков.
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