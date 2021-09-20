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Бывший директор лицея №44 пытается вернуть должность через суд

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#лицей №44 #Наталья Ельчанинова #увольнение #суд
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Бывший директор лицея №44 пытается вернуть должность через суд

Председатель департамента образования Липецка сообщила суду свою версию увольнения директора лицея №44 Натальи Ельчаниновой.

Советский районный суд Липецка рассматривает гражданский иск бывшего директора лицея №44 Натальи Ельчаниновой о признании незаконным приказа об ее увольнении и восстановлении в должности. Наталью Ельчанинову уволили из лицея по п.2 ч.1 ст. 278 Трудового Кодекса РФ в связи с односторонним решением работодателя, то есть городского департамента образования. Наталья Ельчанинова и ее представитель считают, что причиной для увольнения стала дискриминация из-за конфликта с руководителями образовательных организаций. Как считает истец, ее уволили из-за отказа отменить в лицее оценки, домашние задания и школьную форму.

В суде опросили председателя департамента образования администрации Липецка Светлану Бедрову. По ее словам, причин для увольнения оказалось три. Все они вскрылись во время внеплановой проверки, проведенной в апреле 2021 года. С января по апрель в лицее после основных школьных занятий частный предприниматель занимался с учениками футболом. Трудовые отношения или договор на аренду помещения официально не оформлялись.

- Таким образом, Наталья Ельчанинова поставила под угрозу безопасность лицеистов. Какой-то непонятный человек занимается чем-то с детьми в стенах лицея. Разве это допустимо? Кроме нее, никто не знал, что это за человек и откуда он. Мне потребовалось три дня, чтобы выяснить имя этого тренера. Директор же мне ответила, что ее это не интересует так как занятия предприниматель проводил после окончания ее рабочего дня, - сказала Светлана Бедрова.

Вторая причина — нарушения финансовой дисциплины. Так, в школе непонятным образом списывали строительные материалы, предназначенные для ремонта. За это и первое нарушение в адрес директора последовали дисциплинарные взыскания.

Третье нарушение — питание школьников. Директор, как утверждает ее уже экс-работодатель, не понимает своих должностных обязанностей и не берет ответственность за свои решения.


- В присутствии губернатора, когда он с внезапной проверкой проехал три городских школы, Наталья Ельчанинова утверждала, что питание школьников — не ее ответственность, она отвечает лишь за образовательный процесс. Всю вину за жалобы на качество питания она переложила на департамент образования, хотя именно лицей как муниципальное автономное учреждение сам заключает договоры с оператором питания. И Наталья Ельчанинова была ранее предупреждена о подводных камнях колоссального падения цен поставщиков на торгах. Выводов она не сделала, переложив свою ответственность на департамент, - заявила Светлана Бедрова.

Сторона Натальи Ельчаниновой утверждает, что решение председателя департамента образования об увольнении директора было продиктовано конфликтом с руководителями областной системы образования. Но Светлана Бедрова заявила, что решение о расторжении трудовых отношений она принимала сама, без давления третьих лиц. И внедрение безотметочной системы здесь совсем не при чем.

- Решение о внедрении безотметочной системы школа, ее администрация, учителя и родители, принимают самостоятельно. Потом они просто доводят свое решение до нас. Такие эксперименты проводились уже не раз, в 90-е и «нулевые», - заявила суду Светлана Бедрова. - Когда липецкий институт развития образования предложил школам рассмотреть переход на эту систему, у меня был разговор по этому поводу с директором лицея №44. Наталья Ельчанинова, как руководитель традиционного учреждения образования с фактически конкурсным отбором учеников, не увидела в демократической педагогике путей прогресса для лицея и не была готова работать в такой системе. На этом вопрос был закрыт.

Светлану Бедрову спросили и том, почему она при принятии решения об увольнении директора не учла письма родителей в защиту Натальи Ельчаниновой.

- Письма были не только в поддержку, но и с очень резкой критикой. Поэтому мнения третьих лиц не учитывались. В принципе, Трудовой кодекс дает работодателю право их не учитывать при принятии решения, - пояснила Светлана Бедрова. - 31 марта, когда после проверки качества питания и публикаций с жалобами на него в СМИ, Наталья Ельчанинова находилась в больнице, представители департамента образования встречались с педагогами и родителями учеников в лицее. Практически все молчали. Говорили только пятеро родителей и один представитель администрации лицея. И беседа свелась к тому, что смена руководителя в середине учебного года негативно скажется на образовательном процессе, так как родители и педагоги считали, что директора уволили, а не она взяла больничный.

На следующем судебном заседании стороны процесса прослушают аудиозапись этой беседы. Ее на диктофон телефона сделал один из родителей и передал директору. Заседание запланировано на 5 октября.

Напомним, о смене директора лицея №44 стало известно 30 июня 2021 года. Кресло директора занял находившийся в кадровом резерве завуч гимназии №12 Алексей Волков.


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#лицей №44 #Наталья Ельчанинова #увольнение #суд
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Комментарии (14)

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Ага

15 минут назад
Блин горелый, согласна
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Соседка

15 минут назад
О как за место держиься...Надо жн так деньги любить сидьно.
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гражданин

15 минут назад
Съели. Не стала плясать под их дудку. А родители бараны - им все равно, что их дети без оценок тоже будут барашками необразованными. А то, что возраст, так это только лучше - опыт большой, меньше экспериментов над детьми. А то у нас все на Европы смотрят, все пальцем указывают, что у нас, как у них теперь. А то, что у них знания навроде как у Псаки, родителям тоже все равно? Самое лучшее образование было в нашей стране. Так зачем перенимать опыт у тех, кто в хвосте плелся?
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Выпускнику

19 минут назад
Ну если ты школу окончил только 8 лет назад, то у тебя все впереди, малыш! Будь уверен, твоя просьба, которую ты адресовал Вселенной сам того не ведая, обязательно исполнится!
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Ага

22 минуты назад
Ельчанинова действовала в соответствии с уставом. Лицей 44-МАОУ. А если финансы вдруг не в порядке так почему главбух лицея ещё работает. Тоже надо увольнять за несоответствие. Просто надуманные причины для увольнения.
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Блин горелый

23 минуты назад
Более половины родителей всех школ города недовольны питанием, а уволили Ельчанинову, а не Бедрову! Остались еще вопросы?
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Гость

25 минут назад
То что с детьми работают люди с уголовным прошлым в джунгли парке это не интересует администрацию, главное, что губернатору не понравились щи и заслуженного человека увольняют, этот скандал выглядит некрасиво, тем более сколько поколений учеников было выпущено директором школы, одной из лучших в городе Липецке
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Гость

30 минут назад
Елена, а почему ей надо соглашаться с придуманным поводом увольнения?...За ненадлежащую организацию питания тогда и бедрову надо попросить на выход.
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Для

32 минуты назад
Выпускник, это очень хорошо, что 17 лет работала на одном месте, а не "прыгала" по другим местам...Это и опыт знания...А примеров "долгожителей"на руководящих местах-масса...Начиная с первых лиц...
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Просто мимо проходил

32 минуты назад
Нормально! Лицей заключал договор сам! Но с кем? С тем, кого выбрала администрация! А мог лицей заключить договор с другим поставщиком? НЕТ!!! Директора лицея-лидера увольняют, а назначают завуча гимназии, которая по всем показателям, кроме побед в конкурсах по пению, пляскам и ток-шоу ее педагогов! Нам не нужно образование, а малаховыми можно и так стать!
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