Липчанин устроил пьяный дебош на отдыхе в Сочи

Курортника из «Жемчужины Черноземья» пришлось усмирять Росгварейцам





Накануне вечером сотрудники Росгвардии получили сообщение о сработавшей «тревожной» сигнализации в отеле на улице Морской в Сочи.



- Причиной вызова правоохранителей стало неадекватное поведение 37-летнего отдыхающего из Липецка. Мужчина вел себя агрессивно и провоцировал конфликт с другими постояльцами. На просьбу прекратить противоправные действия он не реагировал, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.



Сотрудники Росгвардии передали нарушителя покоя отдыхающих сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.



