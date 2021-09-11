Происшествия
вчера, 21:11
Липчанин устроил пьяный дебош на отдыхе в Сочи
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Курортника из «Жемчужины Черноземья» пришлось усмирять Росгварейцам
Накануне вечером сотрудники Росгвардии получили сообщение о сработавшей «тревожной» сигнализации в отеле на улице Морской в Сочи.
- Причиной вызова правоохранителей стало неадекватное поведение 37-летнего отдыхающего из Липецка. Мужчина вел себя агрессивно и провоцировал конфликт с другими постояльцами. На просьбу прекратить противоправные действия он не реагировал, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Сотрудники Росгвардии передали нарушителя покоя отдыхающих сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
- Причиной вызова правоохранителей стало неадекватное поведение 37-летнего отдыхающего из Липецка. Мужчина вел себя агрессивно и провоцировал конфликт с другими постояльцами. На просьбу прекратить противоправные действия он не реагировал, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Сотрудники Росгвардии передали нарушителя покоя отдыхающих сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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Всезнающий липчанин
Сенатор с Тербунов
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Вася