Происшествия

вчера, 21:11

Липчанин устроил пьяный дебош на отдыхе в Сочи

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#хулиганство
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Липчанин устроил пьяный дебош на отдыхе в Сочи

Курортника из «Жемчужины Черноземья» пришлось усмирять Росгварейцам

Накануне вечером сотрудники Росгвардии получили сообщение о сработавшей «тревожной» сигнализации в отеле на улице Морской в Сочи. 

- Причиной вызова правоохранителей стало неадекватное поведение 37-летнего отдыхающего из Липецка. Мужчина вел себя агрессивно и провоцировал конфликт с другими постояльцами. На просьбу прекратить противоправные действия он не реагировал, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Сотрудники Росгвардии передали нарушителя покоя отдыхающих сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

4 2637
#хулиганство
4

Комментарии (4)

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Всезнающий липчанин

вчера, 23:07
Предлагаю создать липецкий "Камеди клаб." Ведь есть же талантищи у нас! Над некоторыми комментариями оборжешься... Затмим всяких там Снежков- Волей, Мартиросянов, Карибидисов, Бульдогов-Харламовых, Батрутдиновых!, Ревв!!
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Сенатор с Тербунов

вчера, 22:57
Не пущать липецких алкашей на курорты!
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48

вчера, 21:55
Сами виноваты, что пустилили такого неадеквата
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Вася

вчера, 21:42
Посмотрел Нашу Рашу и закосил под тагильца, но не пронесло.
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