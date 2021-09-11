Общество

вчера, 14:07

Новую социальную выплату получили большинство нуждающихся жителей Липецкой области

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#выплаты #дети
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Новую социальную выплату получили большинство нуждающихся жителей Липецкой области

Речь идет о малообеспеченных семьях с детьми и беременных женщинах. Заявления на новые меры господдержки начали принимать с 1 июля 2021 года.

Сегодня в регионе пособия уже получили 6 279 одиноких родителей на 7 863 ребенка и 750 беременных женщин. Им направлено более 84 миллионов рублей.

В отделение Пенсионного фонда России по Липецкой области продолжают поступать заявления на ежемесячные пособия малообеспеченным беременным женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности и родителям, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 16 лет включительно.

Большинство семей направили в липецкое отделение Пенсионного фонда России электронные заявления через портал госуслуг. Почти ни кому не пришлось предоставить документы, подтверждающие их право на выплату. Пенсионный фонд самостоятельно запросил эту информацию в профильных ведомствах.

Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости, которая включает размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточный минимум на душу населения. В Липецкой области это 9 945 рублей. Выплата семьям с одним родителем составляет ­­5 107 рублей в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе — 10 215 рублей), а выплата беременной женщине — 5 371 рубль (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе — 10 742 рубля).
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#выплаты #дети
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Комментарии (10)

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Ольга

вчера, 22:52
Интересно, как вообще работают эти госуслуги. На межведомственные запросы - никаких ответов и сразу отказывают, не известив заявителей. Неужели нельзя позвонить с просьбой предоставить документы?! Многие ждут ещё с июля решение, у многих отказы - а на госах все ещё " рассмотрение" или "продление"...
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Гражданину.

вчера, 19:02
Гражданин, а в магазине все платят налоги НДС 10-20 процентов. А с 20 тысяч, это, между прочим, 2-4 тысячи. В чек свой посмотрите.
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Гражданин

вчера, 18:53
Елена, конечно не будет. Вы же не платите с неофициального заработка налоги...
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Ирина

вчера, 18:00
Безобразие с данной выплатой! Подала 1 июля, 1,5 месяца рассматривали и откатали по причине непредоставления документов из суда. Подала заново, предоставила документы, вчера пришло уведомление о продлении срока рассмотрения на 20 календарных дней! Ещё больше месяца! В итоге потеряна выплата за июль и август.
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Елена

вчера, 17:54
Только если я имею не официальный заработок, то выплаты не будет.
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Сильвер

вчера, 16:28
Ждём закономерного повышения цен. Для всех, а не только получающих выплаты.
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Пенсионер

вчера, 15:26
А пенсионерам с 9тыс.руб.когда прибавят?на лекарство и еду не хватает ,а ходить скоро будем в набедренной позязке
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Берия

вчера, 15:17
Нам отказали, что жена не работает по уважительной причине, а идти на 13 тыс. это уважительная, если до работы добираться 2 пересадки, это 44р . день. Сколько? Минус подоходный, минус обед. И в конце месяца ничего. Да мне не нужна подачка, платить надо!
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Вячеслав

вчера, 14:42
Всем нуждающимся? Да у нас все нуждаются с такими пенсиями и зарабатками
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Катерина

вчера, 14:19
А скольким отказали без объяснения?
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