Новую социальную выплату получили большинство нуждающихся жителей Липецкой области

Речь идет о малообеспеченных семьях с детьми и беременных женщинах. Заявления на новые меры господдержки начали принимать с 1 июля 2021 года.

Сегодня в регионе пособия уже получили 6 279 одиноких родителей на 7 863 ребенка и 750 беременных женщин. Им направлено более 84 миллионов рублей.



В отделение Пенсионного фонда России по Липецкой области продолжают поступать заявления на ежемесячные пособия малообеспеченным беременным женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности и родителям, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 16 лет включительно.



Большинство семей направили в липецкое отделение Пенсионного фонда России электронные заявления через портал госуслуг. Почти ни кому не пришлось предоставить документы, подтверждающие их право на выплату. Пенсионный фонд самостоятельно запросил эту информацию в профильных ведомствах.



Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости, которая включает размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточный минимум на душу населения. В Липецкой области это 9 945 рублей. Выплата семьям с одним родителем составляет ­­5 107 рублей в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе — 10 215 рублей), а выплата беременной женщине — 5 371 рубль (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе — 10 742 рубля).