Общество

38 минут назад

Муж Азизы готовит иски в суд на выступавших в передаче Малахова липчан

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#Азиза #Андрей Малахов #шоу-бизнес #свадьба
Муж Азизы готовит иски в суд на выступавших в передаче Малахова липчан

Александр Соколов считает все сказанное в адрес его семьи  клеветой

На прошлой неделе ток-шоу Андрея Малахова было посвящено свадьбе певицы Азизы с липчанином, переехавшим с семьей в Италию Александром Соколовым. В передаче выступили некоторые липецкие знакомые семье Соколовых, которые заподозрили Александра в том, что он может попытаться обмануть певицу. Маму Соколова бывшие соседи чуть ли не впрямую обвиняли в мошенничестве при продаже квартиры на улице Гагарина в Липецке. Якобы бывшая подруга свекрови Азизы сообщила зрителям, что мать Александра — главарь международной мафии брачных аферистов.

Как сообщила журналу «Собеседник» Азиза, ее муж Александр Соколов подготовил иски «О защите чести и достоинства» и заявления о клевете в правоохранительные органы.

В то же время, на своей страничке в Инстаграм певица сообщила, что собирается обвенчаться с Александром.

Фото из открытых источников, скрин с Инстаграм Азизы Мухамедовой www.instagram.com/azizamuhamedova

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#Азиза #Андрей Малахов #шоу-бизнес #свадьба

Комментарии (1)

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Наталья

18 минут назад
Какая важная новость для липчан.
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