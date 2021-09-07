38 минут назад
Муж Азизы готовит иски в суд на выступавших в передаче Малахова липчан
Александр Соколов считает все сказанное в адрес его семьи клеветой
Как сообщила журналу «Собеседник» Азиза, ее муж Александр Соколов подготовил иски «О защите чести и достоинства» и заявления о клевете в правоохранительные органы.
В то же время, на своей страничке в Инстаграм певица сообщила, что собирается обвенчаться с Александром.Фото из открытых источников, скрин с Инстаграм Азизы Мухамедовой www.instagram.com/azizamuhamedova
Наталья