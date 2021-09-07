Муж Азизы готовит иски в суд на выступавших в передаче Малахова липчан

Александр Соколов считает все сказанное в адрес его семьи клеветой

На прошлой неделе ток-шоу Андрея Малахова было посвящено свадьбе певицы Азизы с липчанином, переехавшим с семьей в Италию Александром Соколовым. В передаче выступили некоторые липецкие знакомые семье Соколовых, которые заподозрили Александра в том, что он может попытаться обмануть певицу. Маму Соколова бывшие соседи чуть ли не впрямую обвиняли в мошенничестве при продаже квартиры на улице Гагарина в Липецке. Якобы бывшая подруга свекрови Азизы сообщила зрителям, что мать Александра — главарь международной мафии брачных аферистов.Как сообщила журналу «Собеседник» Азиза, ее муж Александр Соколов подготовил иски «О защите чести и достоинства» и заявления о клевете в правоохранительные органы.

В то же время, на своей страничке в Инстаграм певица сообщила, что собирается обвенчаться с Александром.

Фото из открытых источников, скрин с Инстаграм Азизы Мухамедовой

www.instagram.com/azizamuhamedova