В России

37 минут назад

Российские военные начали получать единовременную выплату 15 тыс. рублей

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#выплата #военные

Российским военным начали перечислять единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей с 6 сентября.

Правительство РФ оперативно проработало все решения для начала осуществления единовременной выплаты в 15 тысяч рублей военным, - заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями 6 сентября.

"Правительство оперативно проработало все решения, чтобы в максимально короткие сроки реализовать инициативу президента. Как доложил [министр финансов] Антон Германович Силуанов, Минфин довел все необходимые лимиты. Прошу руководителей министерств и ведомств организовать эту работу так, чтобы все, кому положены президентские выплаты, своевременно их получили", - распорядился премьер-министр.

6 сентября по поручению президента РФ Владимира Путина начались единовременные выплаты военнослужащим, в том числе курсантам военных училищ, а также сотрудникам правоохранительных органов. Размер выплат единый, 15 тысяч рублей, он не зависит от званий и должностей. С такой инициативой президент выступил на встрече с представителями партии "Единая Россия" в преддверии съезда партии в конце августа. Единоросы назвали одинаковый размер доплаты справедливым, так как в наибольшей степени в ней нуждаются те, у кого меньше звание и ниже денежное довольствие, - передает ТАСС.

"Наши военные достойно выполняют свою работу, защищают страну и всех ее граждан. Этот ответственный труд заслуживает самого большого уважения и поддержки", - сказал Мишустин.

Решение о выплате было принято на фоне пандемии коронавируса и выросшей инфляции. 24 августа Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей пенсионерам. Через неделю российский лидер подписал указ о единовременной выплате в 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, - пишут "Известия".


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#выплата #военные

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