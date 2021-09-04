В России

50 минут назад

Размер маткапитала на первого ребенка в 2022 году составит 503 тыс. рублей

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А если родители не получали маткапитал за первого ребенка, выплата на второго составит более 665 тыс. рублей

Размер материнского капитала на первого ребенка будет составлять 503 тыс. рублей в 2022 году. Если родители не получали маткапитал за первого ребенка, выплата на второго составит более 665 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

«В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго ребенка», — сказал он.

Сейчас его размер составляет 484 тыс. руб. за первого и 638 тыс. руб. за второго ребенка.

Котяков объяснил, что 665 009 руб. — это максимальная сумма выплаты. То есть семье, получившей более 500 000 рублей после рождения первенца, за второго ребенка предоставят дополнительные 161 772 руб.

С момента запуска программы маткапитал в России получило более 11 млн семей.
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