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50 минут назад
Размер маткапитала на первого ребенка в 2022 году составит 503 тыс. рублей
А если родители не получали маткапитал за первого ребенка, выплата на второго составит более 665 тыс. рублей
Размер материнского капитала на первого ребенка будет составлять 503 тыс. рублей в 2022 году. Если родители не получали маткапитал за первого ребенка, выплата на второго составит более 665 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.
«В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго ребенка», — сказал он.
Сейчас его размер составляет 484 тыс. руб. за первого и 638 тыс. руб. за второго ребенка.
Котяков объяснил, что 665 009 руб. — это максимальная сумма выплаты. То есть семье, получившей более 500 000 рублей после рождения первенца, за второго ребенка предоставят дополнительные 161 772 руб.
С момента запуска программы маткапитал в России получило более 11 млн семей.
«В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго ребенка», — сказал он.
Сейчас его размер составляет 484 тыс. руб. за первого и 638 тыс. руб. за второго ребенка.
Котяков объяснил, что 665 009 руб. — это максимальная сумма выплаты. То есть семье, получившей более 500 000 рублей после рождения первенца, за второго ребенка предоставят дополнительные 161 772 руб.
С момента запуска программы маткапитал в России получило более 11 млн семей.