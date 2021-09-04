Подозреваемого в краже канализационных люков задержали липецкие полицейские

Ему грозит до двух лет лишения свободы.

С 4 по 26 августа с территории Левобережного и Октябрьского районов города Липецка было совершено хищение 5 крышек чугунных люков на 12 тысяч рублей ущерба, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступлений задержали 24-летнего ранее судимого за совершение грабежа липчанина. В содеянном злоумышленник признался полностью. Люки планировал сдать в скупку металла.- Похищенное изъято. В настоящее время фигуранту инкриминируется 2 эпизода противоправных деяний, предусмотренных частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.