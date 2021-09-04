Происшествия

50 минут назад

Подозреваемого в краже канализационных люков задержали липецкие полицейские

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#кража #люк
Подозреваемого в краже канализационных люков задержали липецкие полицейские

Ему грозит до двух лет лишения свободы.

С 4 по 26 августа с территории Левобережного и Октябрьского районов города Липецка было совершено хищение 5 крышек чугунных люков на 12 тысяч рублей ущерба, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступлений задержали 24-летнего ранее судимого за совершение грабежа липчанина. В содеянном злоумышленник признался полностью. Люки планировал сдать в скупку металла.

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- Похищенное изъято. В настоящее время фигуранту инкриминируется 2 эпизода противоправных деяний, предусмотренных частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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#кража #люк

Комментарии (3)

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любопытный

13 минут назад
А почему у похитителя куртка адидас с российским гербом?
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Arni.

16 минут назад
Наградить однозначно.
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Юг

33 минуты назад
Молодцы, преступление века раскрыли.
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