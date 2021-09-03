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Житель Казани застрелил мужчину из-за купюр «банка приколов»

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В многоэтажном доме в Казани мужчине выстрелили в голову в лифте. Подозреваемый задержан. Об этом сообщает LIFE со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, двое знакомых обсуждали продажу земельного участка за 4 млн рублей. Однако таких денег подозреваемому собрать не удалось, и он решил обмануть продавца билетами «банка приколов». Мужчины зашли в лифт дома на Минской улице, и продавец участка стал пересчитывать купюры. Обман открылся, и тогда мошенник выстрелил в голову разоблачившему его знакомому из ружья. Потерпевший умер на месте, а преступник скрылся.

Камера видеонаблюдения сняла мужчин незадолго до трагедии. На кадрах видно, что он держал в руках карабин "Сайга". Подозреваемому в убийстве удалось скрыться, но позже его задержали. Через некоторое время вооруженный россиянин выходит из лифта и быстро покидает подъезд.

Тело мужчины с простреленной головой нашли жильцы дома на 15-м этаже. Подозреваемый скрылся на автомобиле Lada Largus. По горячим следам полицейскими был задержан 36-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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