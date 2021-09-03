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сегодня, 13:04

Появилась новая версия взрыва в автобусе в Воронеже

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Самодельное взрывное устройство могло стать причиной резонансного взрыва автобуса №10А в центре Воронежа. Об этом в пятницу, 3 сентября 2021 года, сообщил телеканал «Царьград». Официально эта информация не подтверждена, передает МОЁ-Воронеж.

По данным издания, ссылающегося на источники Telegram-канала, эксперты пришли к выводам, что мощность устройства составляла около 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. Но поражающих элементов там не было.

«На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Экспертизы продолжаются. Всю официальную информацию Следственный комитет размещает на своём сайте. Как только будут сделаны окончательные выводы о возможных причинах данного происшествия, мы об этом непременно сообщим», — заявила руководитель управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко.

Взрыв автобуса произошёл вечером 12 августа на остановке «Улица Кольцовская». В результате ЧП пострадали 26 человек, двое скончались.
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