«Хонда» перевернулась на крышу после столкновения с внедорожником под Ельцом

Авария произошла на трассе «Дон».

Днем 1 сентября на трассе «Дон» у поселка Мирный в Ельца столкнулись автомобили «Хонды» и «Грейт Волл».



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 26-летний водитель автомобиля «Хонда» нарушил правила очерёдности проезда перекрёстка.



- Автомобиль «Хонда» перевернулся после столкновения на крышу. Но ДТП обошлось без пострадавших. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия, - дополнили в пресс-службе ведомства.



Фото сообщества «ДТП Елец».

