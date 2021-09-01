Происшествия

21 минуту назад

«Хонда» перевернулась на крышу после столкновения с внедорожником под Ельцом

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#ДТП
«Хонда» перевернулась на крышу после столкновения с внедорожником под Ельцом

Авария произошла на трассе «Дон».

Днем 1 сентября на трассе «Дон» у поселка Мирный в  Ельца столкнулись автомобили «Хонды» и «Грейт Волл».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 26-летний водитель автомобиля «Хонда» нарушил правила очерёдности проезда перекрёстка. 

- Автомобиль «Хонда» перевернулся после столкновения на крышу. Но ДТП обошлось без пострадавших. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия, - дополнили в пресс-службе ведомства.

Фото сообщества «ДТП Елец».
217
#ДТП

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