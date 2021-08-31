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Дневник НЛМК появится в Нижнем парке

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#Нижний парк
Дневник НЛМК появится в Нижнем парке

Необычный арт-объект установят в Нижнем парке 1 сентября - школьный дневник с символикой НЛМК. Объемная четырехметровая инсталляция разместится недалеко от центрального входа в парк, рядом с фонтаном.     

Как сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината, арт-объект - точная копия дневника, который в новом учебном году получат более 5 000 липецких школьников в рамках совместного проекта НЛМК и департамента образования г. Липецка.  

На страницах дневника размещены QR-коды со ссылками наYouTube-канал НЛМК и мобильное приложение «Навигатор НЛМК». Электронные площадки подробно рассказывают о программах для школьников и возможностях развития на предприятии.  

«Для девятиклассников уже ведется набор на программы, ориентированные на трек «ШКОЛА-Среднее профессиональное образование-НЛМК»: «Школа профессионального мастерства» на базе Липецкого металлургического колледжа и Липецкого политехнического техникума, «Металлургия для любознательных» в Центре технического творчества Новолипецкий, а также «Классы НЛМК» на базе физико-математической школы «Эврика», - сообщили в ПАО «НЛМК». 
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#Нижний парк

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