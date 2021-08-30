52 минуты назад
Липчан приглашают к участию в переписи населения
Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса сроки ее проведения сдвинулись на 2021 год. Cперва перепись перенесли на апрель, затем на сентябрь, а 16 августа было подписано постановление об окончательных сроках проведения – с 15 октября по 14 ноября.
Участников переписи спросят о родственных отношениях в семье, поле, возрасте, месте рождения, состоянии в браке, количестве детей, гражданстве, национальности, владении и пользовании языками, образовании, занятости, источниках средств к существованию, миграции. Фамилию, имя и паспортные данные в анкету не вносят. Отдельный бланк посвящен жилищным условиям.
- В Липецкой области на работу по сбору сведений будут привлечены 2074 переписчика и 346 контролеров. Все они пройдут специальное обучение. Для соблюдения мер эпидемиологической безопасности их обеспечат масками и другими необходимыми средствами защиты. Сегодня у нас еще свободны около 150 вакансий – для 50 человек есть возможность стать контролерами, около 100 человек мы приглашаем в качестве переписчиков, - рассказала заместитель руководителя Липецкстата Надежда Данилова.
Переписчиком может стать любой гражданин России не моложе 18 лет. Такие же требования к возрасту и гражданству для тех, кто хочет стать контролером – эти специалисты будут курировать работу переписчиков. Сумма вознаграждения по контракту за период работы контролёра составляет 20 тысяч рублей в месяц, переписчика – 18 тысяч рублей.
Обязательно приходите.
Александр
Бомж Валера
///
не убедил
Приду, приду
Непонятно
Да уж