Общество

52 минуты назад

Липчан приглашают к участию в переписи населения

8 474
#перепись населения
Липчан приглашают к участию в переписи населения

Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса сроки ее проведения сдвинулись на 2021 год.  Cперва перепись перенесли на апрель, затем на сентябрь, а 16 августа было подписано постановление об окончательных сроках проведения – с 15 октября по 14 ноября.  

Нынешняя Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате, с применением новых технологий и автоматизации. Так, вместе с традиционным форматом, когда переписчики будут ходить по домам, можно пройти на портале Госуслуг или в МФЦ. Каждый участник интернет-переписи в качестве подтверждения прохождения ее прохождения получит цифровой и QR-код. Работу переписчиков также автоматизируют: им выдадут планшеты со специальным программным обеспечением, анкеты можно будет загружать напрямую, а не сканировать бумажные листы. 

Участников переписи спросят о родственных отношениях в семье, поле, возрасте, месте рождения, состоянии в браке, количестве детей, гражданстве, национальности, владении и пользовании языками, образовании, занятости, источниках средств к существованию, миграции. Фамилию, имя и паспортные данные в анкету не вносят. Отдельный бланк посвящен жилищным условиям. 

- В Липецкой области на работу  по сбору сведений будут привлечены 2074 переписчика и 346 контролеров. Все они пройдут специальное обучение. Для соблюдения мер эпидемиологической безопасности их обеспечат масками и другими необходимыми средствами защиты. Сегодня у нас еще свободны около 150 вакансий – для 50 человек есть возможность стать контролерами, около 100 человек мы приглашаем в качестве переписчиков, - рассказала  заместитель руководителя Липецкстата Надежда Данилова.  

Переписчиком может стать любой гражданин России не моложе 18 лет. Такие же требования к возрасту и гражданству для тех, кто хочет стать контролером – эти специалисты будут курировать работу переписчиков. Сумма вознаграждения по контракту за период работы контролёра составляет 20 тысяч рублей в месяц, переписчика – 18 тысяч рублей.

8 474
#перепись населения

Комментарии (9)

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Обязательно приходите.

3 минуты назад
Приду, приду, ЧЕРЕЗ ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ, И ПРИВИВОК ДОЛЖНО БЫТЬ КАК У ВОЛЬФОВОВИЧА НЕ МЕНИЕ 6. Чтоб наверняка не заразил или заразился сам.
ответить

Александр

12 минут назад
Вся эта информация есть в ЗАГСе и налоговой. Почему не могут взять данные оттуда?
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Бомж Валера

12 минут назад
А меня посчитают?
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///

18 минут назад
не убедил, а чему удивляться? Ещё в 2002 г. дочь, будучи студенткой, принимала участие в переписи населения и им оплатили эту работу. А что удивительного-то ? Или лишь бы квакнуть?
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не убедил

31 минуту назад
Глазам не верю, неужели за общественно-полезный труд начинают-таки платить7
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Приду, приду

34 минуты назад
Обязательно, обязательно
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Непонятно

35 минут назад
Пандемия закончилась? Или просто уже невтерпёж? Или для переписи конкретно ковид кончился?
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Да уж

41 минуту назад
Дожились.
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