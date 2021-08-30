Липчан приглашают к участию в переписи населения

Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса сроки ее проведения сдвинулись на 2021 год. Cперва перепись перенесли на апрель, затем на сентябрь, а 16 августа было подписано постановление об окончательных сроках проведения – с 15 октября по 14 ноября.

Нынешняя Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате, с применением новых технологий и автоматизации. Так, вместе с традиционным форматом, когда переписчики будут ходить по домам, можно пройти на портале Госуслуг или в МФЦ. Каждый участник интернет-переписи в качестве подтверждения прохождения ее прохождения получит цифровой и QR-код. Работу переписчиков также автоматизируют: им выдадут планшеты со специальным программным обеспечением, анкеты можно будет загружать напрямую, а не сканировать бумажные листы.



Участников переписи спросят о родственных отношениях в семье, поле, возрасте, месте рождения, состоянии в браке, количестве детей, гражданстве, национальности, владении и пользовании языками, образовании, занятости, источниках средств к существованию, миграции. Фамилию, имя и паспортные данные в анкету не вносят. Отдельный бланк посвящен жилищным условиям.



- В Липецкой области на работу по сбору сведений будут привлечены 2074 переписчика и 346 контролеров. Все они пройдут специальное обучение. Для соблюдения мер эпидемиологической безопасности их обеспечат масками и другими необходимыми средствами защиты. Сегодня у нас еще свободны около 150 вакансий – для 50 человек есть возможность стать контролерами, около 100 человек мы приглашаем в качестве переписчиков, - рассказала заместитель руководителя Липецкстата Надежда Данилова.



Переписчиком может стать любой гражданин России не моложе 18 лет. Такие же требования к возрасту и гражданству для тех, кто хочет стать контролером – эти специалисты будут курировать работу переписчиков. Сумма вознаграждения по контракту за период работы контролёра составляет 20 тысяч рублей в месяц, переписчика – 18 тысяч рублей.



