Угон велосипеда попал на запись камеры видеонаблюдения

За сутки в Липецке угнали два велосипеда и один самокат.





























В редакцию GOROD48 обратился липчанин, который рассказал, что накануне от дома №38А на улице Балмочных у него угнали велосипед «Bianchi». Возможные похитители попали на запись камеры видеонаблюдения. Правда, опознать их практически невозможно: на лицах молодых — защитные маски. Кроме того, лицо одного из подозреваемых скрывает кепка, лицо другого — капюшон.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление от потерпевшего зарегистрировано в отделе полиции №3, проводится проверка.Всего за минувшие сутки в Липецке угнали два велосипеда и один самокат.