Происшествия
сегодня, 15:22
Угон велосипеда попал на запись камеры видеонаблюдения
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За сутки в Липецке угнали два велосипеда и один самокат.
В редакцию GOROD48 обратился липчанин, который рассказал, что накануне от дома №38А на улице Балмочных у него угнали велосипед «Bianchi». Возможные похитители попали на запись камеры видеонаблюдения. Правда, опознать их практически невозможно: на лицах молодых — защитные маски. Кроме того, лицо одного из подозреваемых скрывает кепка, лицо другого — капюшон.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление от потерпевшего зарегистрировано в отделе полиции №3, проводится проверка.
Всего за минувшие сутки в Липецке угнали два велосипеда и один самокат.
Всего за минувшие сутки в Липецке угнали два велосипеда и один самокат.
2 1021
Сенсей
кушать хочется всегда