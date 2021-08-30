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Угон велосипеда попал на запись камеры видеонаблюдения

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#велосипед #кража
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Угон велосипеда попал на запись камеры видеонаблюдения

За сутки в Липецке угнали два велосипеда и один самокат.

В редакцию GOROD48 обратился липчанин, который рассказал, что накануне от дома №38А на улице Балмочных у него угнали велосипед «Bianchi». Возможные похитители попали на запись камеры видеонаблюдения. Правда, опознать их практически невозможно: на лицах молодых — защитные маски. Кроме того, лицо одного из подозреваемых скрывает кепка, лицо другого — капюшон.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление от потерпевшего зарегистрировано в отделе полиции №3, проводится проверка.

Всего за минувшие сутки в Липецке угнали два велосипеда и один самокат.
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#велосипед #кража
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Комментарии (2)

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Сенсей

11 минут назад
Понадеялся на камеру? Вроде на таком велосипеде человек должен быть в теме, что вообще нельзя оставлять вел ни где. Будь то подъезд или ещё что. Тросики режутся за секунду. Хороший вел теперь вообще почти не найти, даже если и деньги есть. Купить негде. Дефицит хороших велосипедов очень острый из-за остановки заводов на время пандемии...
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кушать хочется всегда

40 минут назад
Видать , проголодались , ребятишки... Кушать им нечего ваще. .. Теперь продадут крадиное , и надеяться вдоволь...
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