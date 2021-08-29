В России
36 минут назад
В Москве мужчина покусал сотрудника ГИБДД во время проверки документов
В Москве водитель укусил полицейского, проверявшего документы, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Автомобилист повел себя неадекватно и причинил телесные повреждения полицейским: он покусал сотрудников ГИБДД, потому что не хотел предъявлять документы.
В отношении нарушителя порядка были составлены административные протоколы по статьям «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».
Дебошира задержали, медицинская помощь полицейским не потребовалась.
Автомобилист повел себя неадекватно и причинил телесные повреждения полицейским: он покусал сотрудников ГИБДД, потому что не хотел предъявлять документы.
В отношении нарушителя порядка были составлены административные протоколы по статьям «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».
Дебошира задержали, медицинская помощь полицейским не потребовалась.