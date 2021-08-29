В России

36 минут назад

В Москве мужчина покусал сотрудника ГИБДД во время проверки документов

80
В Москве водитель укусил полицейского, проверявшего документы, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Автомобилист повел себя неадекватно и причинил телесные повреждения полицейским: он покусал сотрудников ГИБДД, потому что не хотел предъявлять документы.

В отношении нарушителя порядка были составлены административные протоколы по статьям «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Дебошира задержали, медицинская помощь полицейским не потребовалась.
80

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Под Воронежем три ребенка пострадали в ДТП с автобусом
Под Воронежем три ребенка пострадали в ДТП с автобусом

54 минуты назад

В России
В школах 1 сентября будут усилены противоэпидемиологические меры
В школах 1 сентября будут усилены противоэпидемиологические меры

вчера, 15:32

В России
В поезде «Анапа — Екатеринбург» умерла девочка
В поезде «Анапа — Екатеринбург» умерла девочка

вчера, 15:14

В России
Филиал Эрмитажа откроют в Москве
Филиал Эрмитажа откроют в Москве

вчера, 15:06

В России
Блогера ждёт суд за распространение фейков о разработке вакцины от ковида
Блогера ждёт суд за распространение фейков о разработке вакцины от ковида

вчера, 14:58

В России
Россиянка покалечилась в самолете из-за турбулентности
Россиянка покалечилась в самолете из-за турбулентности

вчера, 14:51

В России