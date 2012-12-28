В Долгоруковском районе перевернулась «Киа»: врачи борются за жизнь водителя

Мужчину оперируют в Елецкой городской больнице № 1 имени Семашко.

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Около половины первого дня в Долгоруковском районена 30-м километре дороги Елец-Долгоруково-Тербуны 32-летний водитель автомобиля «Киа» не справился с управлением, съехал в кювет и машина перевернулась.Водителю диагностировали травматический шок, тупую травму живота, черепно-мозговую травму, множественные переломы рук и ног.«Врачи Елецкой городской больницы № 1 имени Семашко борются за жизнь пострадавшего в ДТП. В данный момент проводится операция, в процессе которой выяснится картина повреждений внутренних органов. Пожалуйста, будьте аккуратнее сегодня на дороге! Идет снег и стало скользко», — написала в своём Telegram-канале начальник управления здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.