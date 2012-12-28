Жильцы дома на улице 40 лет Октября пожаловались на жуткий запах: во вскрытой квартире нашли сгнивший труп
В Липецке продолжается погодная аномалия: Тракторный в снегу, в остальном городе сухо
«Царя! Царя! Царя!» — кричали на публичных слушаниях по проекту бюджета-2025 в Липецком горсовете
Хлевенские полицейские задержали подозреваемого в сбыте оружия на территории Чеченской Республики
Происшествия
2181
сегодня, 16:37
3
В Долгоруковском районе перевернулась «Киа»: врачи борются за жизнь водителя
Мужчину оперируют в Елецкой городской больнице № 1 имени Семашко.
Водителю диагностировали травматический шок, тупую травму живота, черепно-мозговую травму, множественные переломы рук и ног.
«Врачи Елецкой городской больницы № 1 имени Семашко борются за жизнь пострадавшего в ДТП. В данный момент проводится операция, в процессе которой выяснится картина повреждений внутренних органов. Пожалуйста, будьте аккуратнее сегодня на дороге! Идет снег и стало скользко», — написала в своём Telegram-канале начальник управления здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
0
11
1
1
2
Комментарии (3)