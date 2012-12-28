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Прокурор попросил для обвиняемого в двойном убийстве Ивана Николаева 20 лет колонии строгого режима
Общество
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27 минут назад
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33-летний Иван Николаев приговорён к 20 годам колонии за двойное убийство, поджог и угон
По громкому делу, которое рассматривал суд присяжных, вынесли приговор.
Были частично сложены следующие наказания: судья назначила Николаеву 2 года лишения свободы за угон «ВАЗа», 18 лет лишения свободы с ограничением свободы на год — за двойное убийство, 3 года — за умышленное уничтожение имущества путём поджога.
Время содержания Ивана Николаева под стражей — с 8 октября 2023 года до времени вступления приговора в законную силу будет зачтено из расчёта один день содержания под стражей за один день отбывания наказания.
Напомним, речь идёт о событиях 7 октября 2023 года в Студенческом городке. Николаев был у семьи Трубилиных в гостях — они вместе выпивали, а потом началась ссора. Во время конфликта Иван Николаев ткнул Людмилу Трубилину вилкой в ногу, а потом изрезал ее кухонным ножом. Людмила потеряла сознание, а Николаев решил, что она умерла, и переключился на спящего на диване Николая Трубилина. Его он избил отломленным от дивана подлокотником, а потом попытался добить ножом. Также он взял с тумбочки телевизор, которым нанёс удар Людмиле Трубилиной в лоб. Чтобы скрыть следы преступления, Николаев поджег диван, на котором лежали супруги и кухню, кинув под стол горящую тряпку, после чего покинул квартиру. Труп Людмилы Трубилиной и ещё живого Николая Трубилина обнаружили прибывшие для тушения пожара сотрудники МЧС. Николая Трубилина госпитализировали в городскую в больницу №4 «Липецк-Мед», где он пришел в себя и рассказал обо всем следователю. Через две недели — 20 октября 43-летний Николай Трубилин всё же умер от колото-резаного ранения грудной клетки.
А ночью 26 августа 2023 года Николаев угнал автомобиль «ВАЗ-21043», повредив замок и соединив провода. На чужой машине Николаев доехал до дома, где жила его знакомая. Там машину позже и обнаружили полицейские. Свой поступок Иван Николаев объяснил благими намерениями: якобы его девушке ночью требовалась медицинская помощь, а такси он вызвать не смог и решил добраться до знакомой на чужой машине.
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