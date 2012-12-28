Липецкая вечЁрка: убитые жена и любовница, мошенничество под прикрытием Wildberries и опасный дом
Погода в Липецке
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34 минуты назад
В Липецкой области снова потеплеет
Ожидаются небольшой снег и туман.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег, местами туман. Ветер западный, 5-10 м/сек. Ночью на улице - от -1 до -6 градусов, днем — от -3 до +2 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, туман. Температура ночью от -3 до -5 градусов, днем — от 0 до -2 градусов.
День 28 ноября стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году — 24 градуса мороза.
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