В Липецкой области снова потеплеет

Ожидаются небольшой снег и туман.

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается, лишь 28 ноября местами пройдет небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 28 ноября — 2-3 градуса мороза, что около климатической нормы, 29 и 30 ноября — 0-1 градус мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег, местами туман. Ветер западный, 5-10 м/сек. Ночью на улице - от -1 до -6 градусов, днем — от -3 до +2 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, туман. Температура ночью от -3 до -5 градусов, днем — от 0 до -2 градусов.День 28 ноября стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году — 24 градуса мороза.