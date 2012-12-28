В трех районах Липецка отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 28 ноября подачу холодной воды временно ограничат жителям 24 микрорайона, двух домов на улице Космонавтов и в частном секторе Тракторного, сообщили в «РВК-Липецк».

С 08:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 41, 43, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР, №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34 по улице Стаханова, №№ 3, 5, 7, стр. 2а по улице Кривенкова, №№ 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 40, 40а, 42, 38, 44 по улице Катукова, №№ 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 по бульвару Шубина.С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 39/1, 39/2 по улице Космонавтов и жители частного сектора в районе Тракторного на улицах Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Докучаева, Спортивной, Украинской, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Ильича, Зеленой, Панфилова, в переулках Театральном, 2-м Театральном, Лесном, 2-м Лесном, Моторном, 2-м Моторном, Садовом, 2-м Садовом, Линейном.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.