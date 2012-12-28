Липецкая вечЁрка: убитые жена и любовница, мошенничество под прикрытием Wildberries и опасный дом
Общество
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17 минут назад
В трех районах Липецка отключат холодную воду
Из-за плановых ремонтных работ на сетях 28 ноября подачу холодной воды временно ограничат жителям 24 микрорайона, двух домов на улице Космонавтов и в частном секторе Тракторного, сообщили в «РВК-Липецк».
С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 39/1, 39/2 по улице Космонавтов и жители частного сектора в районе Тракторного на улицах Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Докучаева, Спортивной, Украинской, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Ильича, Зеленой, Панфилова, в переулках Театральном, 2-м Театральном, Лесном, 2-м Лесном, Моторном, 2-м Моторном, Садовом, 2-м Садовом, Линейном.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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