Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В дом 38-летней женщины ворвался мужчина с ножом
Происшествия
Переполох на остановке «Улица Арктическая» наделал пакет с одеждой и постельным бельём
Общество
Липецкая вечЁрка: убитые жена и любовница, мошенничество под прикрытием Wildberries и опасный дом
Общество
Мужчина и девушка попали под автомобили за вчерашний день
Происшествия
В центре — туман, на Тракторном — снег, на Соколе — штиль
Погода в Липецке
В Липецке на дистанционное обучение переведены четыре класса в двух школах
Здоровье
Ждать ли этой зимой аномальных снегопадов?
Общество
Председатель Липецкого областного суда может возглавить суд в Пятигорске
Общество
Управление главного смотрителя сэкономило миллион на сносе сухостоя в Липецке
Общество
В Липецкой области слабый снег, туман и до +1
Погода в Липецке
Читать все
Управление главного смотрителя сэкономило миллион на сносе сухостоя в Липецке
Общество
53-летняя жительница Задонска съездила в Елец и перевела мошенникам миллион рублей
Происшествия
Председатель Липецкого областного суда может возглавить суд в Пятигорске
Общество
В центре — туман, на Тракторном — снег, на Соколе — штиль
Погода в Липецке
Ждать ли этой зимой аномальных снегопадов?
Общество
В Лев-Толстовском районе снова ищут главу
Политика
В основе новогоднего оформления города будут стеклянные шары с липами
Общество
В Брянске начался суд над обвиняемым в убийстве милиционера жителем Липецка
Происшествия
В трех районах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области снова потеплеет
Погода в Липецке
Читать все
Общество
130
17 минут назад

В трех районах Липецка отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 28 ноября подачу холодной воды временно ограничат жителям 24 микрорайона, двух домов на улице Космонавтов и в частном секторе Тракторного, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 08:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 41, 43, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР, №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34 по улице Стаханова, №№ 3, 5, 7, стр. 2а по улице Кривенкова, №№ 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 40, 40а, 42, 38, 44 по улице Катукова, №№ 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 по бульвару Шубина. 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 39/1, 39/2 по улице Космонавтов и жители частного сектора в районе Тракторного на улицах Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Докучаева, Спортивной, Украинской, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Ильича, Зеленой, Панфилова, в переулках Театральном, 2-м Театральном, Лесном, 2-м Лесном, Моторном, 2-м Моторном, Садовом, 2-м Садовом, Линейном. 

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

отключения
0
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru