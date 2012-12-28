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вчера, 20:24
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Липецкая вечЁрка: странное утро, прогноз на зиму и дистанты в школах

Сегодня, 27 ноября, погода пошутила над липчанами, синоптик и астролог дали прогноз на зиму, и школьников отправляют на дистант.

Липчане сегодня оказались почти в сказке «Двенадцать месяцев». В Тракторном выпал снег, на Соколе был штиль, а  в центре города — туман.

Комментаторы GOROD48 с удовольствием принялись обсуждать погоду.

«Такое уже было пару лет назад, когда на Сырском осень и от площади Героев осень. А примерно с 9-го района и до Звездного сформировался заметный снежный покров. Это была не просто символическая пороша, а снег шел весь день, но скапливался в одном и том же месте». — рассказал Veter.

«Как прекрасно наблюдать за стаей белых снежинок! Они так летят летят себе беззаботно, им никуда не надо, ни на работу, ни в магазин, ни в больницу! Их ветерок подкидывает, они летят, как бы я хотел стать такой снежинкой и полететь беззаботно, и летать, и летать ни о чем не думая!» — размечтался Штырь.

«Снежок подбавляет настроения, а без него серо и мрачно», — заметила Диана.

В Липецке на дистанционное обучение переведены четыре класса в школах № 50 и 55. Классы переводят на дистанционное обучение, если по причине заболевания ОРВИ отсутствуют 20% детей.

Какой будет предстоящая зима? GOROD48 задал этот вопрос синоптику и астрологу.



Синоптик Дания Знойкина, предполагает, что зима будет в пределах климатической нормы. Это при том, что в последние годы зимы из нормы выбивались.

А астролог Геннадий Невзоров, опираясь на народные приметы и сигналы из космоса, ожидает сильные снегопады во второй половине зимы.

«Даешь умеренно морозную и снежную зиму до конца марта, а в апреле — по-летнему теплую погоду». — размечтался 777.

«Хоть бы снег выпал метра на полтора!» — добавил Вася.

По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке от 0 до -2 градусов,  ожидаются небольшой снег и туман.

И немножко поднимем вам настроение в пасмурную погоду. Липчане выбрали концепцию новогоднего оформления города, ей стала  «Ёлочная игрушка в виде стеклянного шара с липой».

вечЁрка
погода
зима
ОРВИ
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Электорат
вчера, 21:49
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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Неудавшийся астролог
вчера, 20:36
К чему пишут про астрологию? Сие действия, что человек производит, ни малейшим образом не связаны с астрологией.
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Экономист
вчера, 20:32
Мы про зиму не думаем, ее еще пережить с таким курсом валют надо. Все выше и выше, и выше...
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Точно
вчера, 20:50
При коммунистах такой фигни не было.
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