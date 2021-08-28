В Липецком районе легковушка столкнулась с грузовиком

В аварии пострадал водитель легкового автомобиля

Сегодня в районе Бруслановки произошло столкновение грузовика с прицепом и легкового автомобиля. Видео последствий аварии размещено в соцсетях.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, столкнулись грузовик «Вольво» и «Шевроле Лачетти». Пострадал 31-летний водитель «Шевроле».