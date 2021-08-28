Происшествия

30 минут назад

В Липецком районе легковушка столкнулась с грузовиком

2 304
#ДТП
В Липецком районе легковушка столкнулась с грузовиком

В аварии пострадал водитель легкового автомобиля

Сегодня в районе Бруслановки произошло столкновение грузовика с прицепом и легкового автомобиля. Видео последствий аварии размещено в соцсетях.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, столкнулись грузовик «Вольво» и «Шевроле Лачетти». Пострадал 31-летний водитель «Шевроле».

2 304
#ДТП

Комментарии (2)

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Ха-ха

17 минут назад
Снималкин спугнулся и нажал на гашетку, а его уставшая телега загудела, но разгоняться не стала.
ответить

А

25 минут назад
лашетти разве автомобиль?
ответить

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