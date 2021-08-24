Происшествия

сегодня, 09:37

Фанату пельменей с майонезом из Липецка грозит штраф

9 1720
#хулиганство
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Фанату пельменей с майонезом из Липецка грозит штраф

Неизвестный украсил лозунгом фасад многоквартирного дома.

На фасаде дома №25 по улице Гагарина в Липецке появился необычный «стрит-арт». Неизвестный «украсил» многоквартирный дом гастрономическим лозунгом: «Пельмени без майонеза — деньги на ветер».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, за подобные художества автору может грозить ответственность. Если на порчу здания пожалуются представители управляющей компании или рядовые граждане, то полиция может начать проверку для установления арт-хулигана, а ее материалы отправят в административную комиссию. От выводов проверки зависит, что грозит ли автору надписи штраф.

Выяснить планы УК «Привокзальная» об обращении в полицию и судьбе надписи оперативно не удалось: в организации не отвечает телефон.
9 1720
#хулиганство
1

Комментарии (9)

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Дмитрий

21 минуту назад
Естественно, что в управляющей компании не отвечает телефон. Работать там некому, а вот денежки от жильцов исправно поступают. Чистая прибыль.
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Ну да

23 минуты назад
Есть повод для оптимизма-пока у придурков есть деньги на краску для дурацких надписей, костлявая рука голода нам не грозит.
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Согласен,

27 минут назад
Бывалый, мазик с пельмешами вкуснее
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Обычный человек

27 минут назад
А кого штрафовать нужно за облезлый цоколь на здании? Пельмени по сравнению с ним как произведение искусства выглядит...)
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мысли в слух

39 минут назад
По всему городу полным-полно таких надписей , никого не ловят и не штрафуют !! Как писали , так и пишут!!!
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Бывалый

44 минуты назад
Блин, как можно пельмени с майонезом есть. Фу
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Неравнодушный горожанин

сегодня, 10:06
Его еще найти надо - не поймали, а уже ощипали.
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В.В.

сегодня, 09:48
А чё? Чувак истину написал! Он же не написал матом и не написал про пиво и водку...
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Незнает

сегодня, 09:42
Малолетка,что сметана лучше.
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