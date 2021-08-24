Фанату пельменей с майонезом из Липецка грозит штраф

Неизвестный украсил лозунгом фасад многоквартирного дома.

На фасаде дома №25 по улице Гагарина в Липецке появился необычный «стрит-арт». Неизвестный «украсил» многоквартирный дом гастрономическим лозунгом: «Пельмени без майонеза — деньги на ветер».



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, за подобные художества автору может грозить ответственность. Если на порчу здания пожалуются представители управляющей компании или рядовые граждане, то полиция может начать проверку для установления арт-хулигана, а ее материалы отправят в административную комиссию. От выводов проверки зависит, что грозит ли автору надписи штраф.



Выяснить планы УК «Привокзальная» об обращении в полицию и судьбе надписи оперативно не удалось: в организации не отвечает телефон.